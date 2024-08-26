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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

8/26/2024 6:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، وقلقيلية، والخليل، وبيت لحم، والقدس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

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