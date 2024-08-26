جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة شرق بحيرة طبريا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN -أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض مسيرة شرق بحيرة طبريا شمال إسرائيل، مبينا أنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن“الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تم رصده في المنطقة”.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه“يشتبه بإطلاق طائرة مسيرة من سوريا”، دون تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بعد يوم من تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدته منذ فجر الأحد، مناطق شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وأعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، نجاح عملية الرد العسكري على اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وأشار نصر الله، إلى“إطلاق 340 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية”، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي بسلاح البحرية وإصابة اثنين، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها“حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر“الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات الشهداء والجرحى

بالجانب اللبناني ومقتل العديد من جنود الاحتلال.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.