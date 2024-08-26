إمدادات أميركية لإسرائيل: 500 طائرة و107 سفن نقلت 50 ألف طن من العتاد العسكري

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الإثنين، إنه وصلت إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن 50 ألف طن من العتاد العسكري الأميركي، نقلتها 500 طائرة شحن و107 سفن.

وشمل هذا العتاد مركبات محصنة، ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، عتاد طبي وغيرها.

وجاء في البيان أن "هذا القطار الجوي والبحري يشكل دعامة كبيرة في تعزيز تواصل أداء الجيش الإسرائيلي من أجل تحقيق غايات الحرب الحالية والمستقبلية".

وصادقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، منتصف الشهر الحالي، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وفقا للبنتاغون تشمل الصفقة بيع 100 طائرة من طراز "إف- IA 15" و "إف-15I"، بقيمة 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.

كذلك تشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 ، مقابل 583.1 مليون دولار، وفق البنتاغون.

وحسب البنتاغون، فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، حيث سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأميركية لإسرائيل.