نزوح قسري لـ250 ألف فلسطيني عن دير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة/ PNN - أعلنت بلدية دير البلح، اليوم الإثنين، عن خروج 25 مركزاً للإيواء وعدد من المنشآت المائية عن الخدمة، إثر إخلاء الجيش الإسرائيلي لأحياء جديدة في دير البلح خلال الـ72ساعة.

وقالت البلدية في بيان لوسائل الإعلام إن 25 مركزا للإيواء خرجوا عن الخدمة، وذلك بعد تهجير قسري لـ250 ألف فلسطيني خلال الـ72ساعة.

وأوضحت البلدية في بيانها أن قرار الاحتلال بالإخلاء، يخرج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا زال يعمل في جنوب قطاع غزة، شهداء الأقصى عن الخدمة.

وأكدت البلدية على خروج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة، ليصبح عدد الآبار غير المتاحة 14 بئرا كانت تغذي ما يقارب 70% من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم كارثة الحصول على الماء.

وهدد الإخلاء الأخير في محيط مستشفى شهداء الأقصى خران المياه الرئيس في المدينة، بخروجه عن الخدمة بسبب تواجده بجوار المستشفى، وفقاً للتصريحات.

وبحسب البلدية فإن الخزان المذكور، هو الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين عن الخدمة، جراء وقوعهما في منطقة عمليات الاحتلال.

وأفادت البلدية بمغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم خدمة الإغاثة للأهالي من المنطقة، ما يدخل الفلسطينيين في أزمة غذاء مضاعفة بسبب إغلاق معبر رفح لقريب من أربعة شهور.

ودعت بلدية دير البلح المجتمع الدولي للتدخل العاجل، لتمكين طواقم الخدمة الإنسانية العاملة في الميدان الإنساني من بلديات ومستشفيات وجمعيات إغاثة من القيام بواجبها الإنساني، لتقديم الخدمة المطلوبة منها للفلسطينيين.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، قرارا بإخلاء أحياء جديدة شمال شرق دير البلح، وبعض الأحياء غرب شارع صلاح الدين، ما يترتب عليه كارثة أخرى للفلسطينيين.