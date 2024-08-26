لبيد: حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين تعرض على الإسرائيليين الاستمرار في الحرب إلى الأبد.

ونقلت صحيفة معاريف عن لبيد قوله إن على نتنياهو أن يعقد لإعادة المختطفين حتى لو ألحقت به ضررا سياسيا.

ورأى لبيد أنه كان ينبغي على الحكومة، ومنذ فترة طويلة، أن تعقد صفقة وتوجه اهتمامها إلى جبهة الشمال.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه لن يرفع يده حتى إسقاط الحكومة التي قال إنها بدأت تتصدع منذ مغادرة بيني غانتس مجلس الحرب.

وشدد على أنه من غير الصحيح "أن نخوض معركة لمدة 11 شهرا"، مؤكدا أنه على إسرائيل عقد صفقة في غزة، والاهتمام بقضية الشمال.

وفي وقت سابق، قال لبيد عبر منصة "إكس" إن الحكومة الإسرائيلية قد "خسرت الشمال" كما اتهم نتنياهو بزج الجيش في مصالحه السياسية.

وقال لبيد في إحدى تصريحاته إنه "تجب الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، إنها حكومة مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة عن فعل أي شيء ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال".

كما اتهمها بتقويض أمن إسرائيل، وقال إن نتنياهو يبيع الجنود في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في القطاع ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.