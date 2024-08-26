أقمار صناعية تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم بغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية تظهر إقدام الجيش الإسرائيلي على توسعة ممرّ نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي.

وقالت الصحيفة: "نشرت صور أقمار صناعية جديدة في الأيام الأخيرة تظهر توسيع ممر نتساريم في وسط قطاع غزة".

وتابعت: "في الآونة الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قتل 4 من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق".

ويعتبر هذا الطريق إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما يطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بآلية لمنع انتقال مسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وفق قوله.

وبحسب الصحيفة: "أنشأ الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم عمليًا أيضًا لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، ولمنع عودة الفلسطينيين بشكل عام، فيمكن للفلسطينيين التحرك جنوبًا - ولكن ليس إلى الداخل في الاتجاه المعاكس".

وأضافت: "تم إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة لمئات الجنود".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.