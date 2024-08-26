أقمار صناعية تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية تظهر إقدام الجيش الإسرائيلي على توسعة ممرّ نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وقالت الصحيفة: "نشرت صور أقمار صناعية جديدة في الأيام الأخيرة تظهر توسيع ممر نتساريم في وسط قطاع غزة".
وتابعت: "في الآونة الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قتل 4 من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق".
ويعتبر هذا الطريق إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما يطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بآلية لمنع انتقال مسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وفق قوله.
وبحسب الصحيفة: "أنشأ الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم عمليًا أيضًا لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، ولمنع عودة الفلسطينيين بشكل عام، فيمكن للفلسطينيين التحرك جنوبًا - ولكن ليس إلى الداخل في الاتجاه المعاكس".
وأضافت: "تم إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة لمئات الجنود".
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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