الاحتلال يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله ويداهم منزلا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن صلاح محمد الخواجا، والد الشهيد معتز الخواجا، الذي ارتقى برصاص الاحتلال العام الماضي، وعاثت به ودمرت محتوياته.

واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وهدمت منزله في 23 أيار/ مايو 2023.