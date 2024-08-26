عملة تونكوين تتدهور بقوة عقب اعتقال مؤسس تلغرام

(MENAFN
) شهدت عملة تونكوين، المرتبطة بتطبيق تلغرام، تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية، حيث فقدت حوالي 2.7 مليار دولار بعد تقرير اعتقال بافل دوروف، أحد مؤسسي تلغرام، وانخفضت قيمة العملة، المعروفة بشبكة تون المفتوحة، بأكثر من 20 في المئة بعد اعتقال دوروف في مطار باريس يوم السبت الموافق 24 أغسطس، حيث يواجه مزاعم تتعلق بفشله في معالجة الأنشطة الإجرامية على منصة تلغرام.
وعلى الرغم من الانخفاض الأولي، استقرت قيمة تونكوين جزئيًا عند 5.69 دولار في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين بتوقيت غرينتش، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16 في المئة وسط الجدل المستمر حول دوروف البالغ من العمر 39 عامًا، تحتل تونكوين المرتبة العاشرة من حيث القيمة السوقية، وتستفيد من قاعدة مستخدمي تلغرام الواسعة التي تصل إلى 900 مليون شخص، وتهدف إلى تيسير ميزات مثل المدفوعات داخل التطبيق والألعاب، وقد أدى هذا الهدف الطموح إلى تكهنات بأن تلغرام قد تتطور إلى "تطبيق شامل" مشابه لتطبيق وي تشات الصيني.
في حين تُظهر بيانات ديفيلاما أن إجمالي قيمة الأصول المقفلة على سلسلة بلوكشين تونكوين بلغت ذروتها عند 1.1 مليار دولار الشهر الماضي، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 661 مليون دولار، وعلى الرغم من هذا الاضطراب الأخير، فإن سعر تونكوين قد زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، حيث تبلغ قيمتها السوقية حاليًا حوالي 14.4 مليار دولار.
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