بنك الصين المركزي يثبت سعر الفائدة من دون تغيير

(MENAFN
) قرر بنك الصين المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد ثابتًا عند 2.3 في المئة، بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع سحب صافي قدره 101 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، وجاءت هذه الخطوة بعد سداد قروض بقيمة 401 مليار يوان في 15 أغسطس، وقد أشار بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في جونز لانغ لاسال، إلى أن هذا السحب الصافي يدل على هدف البنك المركزي في الحفاظ على توازن السيولة وتجنب الكميات المفرطة التي قد تؤدي إلى انتعاش في سوق السندات.
كما تسلط سياسة البنك المركزي الضوء على النهج الحذر لبكين في دعم الاقتصاد وسط انكماش نادر في القروض البنكية بسبب ضعف الطلب، ولقد كان بنك الشعب الصيني يوازن بين الحاجة إلى تحفيز النمو وضرورة إدارة المخاطر المالية، وخاصة في سوق السندات، وتشمل التدابير الأخيرة اختبار الضغط على المؤسسات المالية بشأن استثماراتها في السندات لضمان قدرتها على تحمل تقلبات محتملة في حال عكس انتعاش السندات.
في حين قد يكون قرار سحب السيولة أيضًا ناتجًا عن ضعف الطلب على القروض، كما يتضح من انخفاض تكلفة التمويل للبنوك التجارية ذات التصنيف الائتماني "أأأ" مقارنة بأسعار القروض متوسطة الأجل. يقترح الاقتصاديون أن بنك الشعب الصيني قد يقوم بتخفيف سياسته بشكل أكبر بنهاية العام، خاصة مع توقع بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به، ويتوقع شياوجيا تشي من كريدي أجريكول أن البنك المركزي قد يخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس لتلبية احتياجات السيولة وإدارة استحقاق القروض متوسطة الأجل، وعلى الرغم من السيولة الواسعة الحالية، قد تواجه البنوك ظروفًا مشددة في الأشهر المقبلة مع زيادة استحقاقات القروض وتسارع إصدار السندات الحكومية.
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