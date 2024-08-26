النفط يتصاعد في تداولات اليوم الاثنين بسبب توترات الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط زيادة في تداولات السوق الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بتاريخ 26 أغسطس، مدفوعةً بالقلق من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات متفائلة بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 37 سنتًا، أو 0.5 في المئة، لتصل إلى 79.39 دولارًا للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.5 في المئة، لتستقر عند 75.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد تصاعد كبير في النزاع الإقليمي، حيث أطلقت حركة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ ضربات جوية على أهداف في لبنان، بهدف منع هجوم أكبر.
كما يزيد النزاع المتصاعد من المخاوف من أن تتسع الأزمة في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع، قد يشمل إيران التي تدعم حزب الله، ويجذب الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، وقد أشار المحلل توني سيكامور من IG إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان قد تساهم في زيادة أسعار النفط، حيث قد يمتد تعافي خام غرب تكساس نحو 77.50 دولارًا للبرميل.
في حين تعكس الزيادة في أسعار النفط الخام التأثير الإيجابي لتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، التي عززت التفاؤل في أسواق السلع، ودعم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض الفائدة أدى إلى نظرة اقتصادية عالمية أكثر تفاؤلاً وزيادة في طلب الوقود، ويتوقع المحللون في بنك "إيه إن زد" سلسلة من تخفيضات الفائدة التدريجية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم أسعار النفط بشكل إضافي، ومع ذلك، شهدت أسعار النفط انخفاضًا الأسبوع الماضي بسبب التوقعات الاقتصادية الضعيفة للاقتصادات الكبرى، مما خفض طلب الوقود، كما أثرت أيضًا على ديناميات السوق عملية شراء وزارة الطاقة الأمريكية لقرابة 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي واستقرار عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة، الذي ظل عند 483 منصة.
MENAFN26082024000045015682ID1108600337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.