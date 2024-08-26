النيابة تخلي سبيل الفنان محمد فؤاد بعد واقعة مشاجرة الطبيب



وقالت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" المحلية، إن شقيق فؤاد وصل بصحبة محام إلى مقر نيابة غرب القاهرة، لمتابعة واقعة اتهام الفنان بالتعدي على طبيب، مرجحة تقديم المحامي بعض الأوراق أمام النيابة بشأن الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الطبيب صاحب البلاغ المقدم ضد المغني المصري، والذي قال فيه "إن محمد فؤاد تعدى عليّ أثناء خضوع شقيقه للعلاج وقال لي إنت متعرفش أنا مين وزعق معايا (صرخ علي) أثناء عملي أمام العاملين بالمستشفى".



وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قد قال للصحيفة، إن الطبيب حرر محضرًا في قسم الوايلي الذي يتبعه مستشفى عين شمس التخصصي، يتهم فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف.



من جانبه، قال المحامي ياسر الهضيبي، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24" المحلي، إنه "لا نية" لدى فؤاد للصلح، مؤكدًا "ثقته في عدالة القضاء المصري، وموضوعية النيابة العامة، وأنها تمثل المجتمع بكل أطيافه".



وكان النجم المصري قد تبادل الاتهامات مع طبيب في أحد مستشفيات القاهرة، إذ زعم كل منهما أنه تعرض للضرب والإهانة من قبل الآخر، في واقعة تم توثيق بعض أحداثها بمقطع فيديو.



وحسب موقع "مصراوي" المحلي، فإن الواقعة بدأت حينما توجه فؤاد لمستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب "بالاعتداء عليه بالسب والقذف".



وأشار الموقع إلى مقاطع مصورة أظهرت مشاجرة عنيفة بين فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون في المكان إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.



وكانت جامعة عين شمس قد عبرت في وقت سابق عن "إدانتها بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية خلال تأدية عملهم، وتؤكد احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم 3747 لسنة 2024 إداري الوايلي".



كما عبّرت نقابة الأطباء في مصر عن رفضها لمزاعم اعتداء فؤاد على الأطقم الطبية العاملة في المستشفى.



في المقابل، أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، بيانا عن الواقعة، معتبرا أن فؤاد "تعرض للضرب من قبل الطبيب، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة"، حسب صحيفة "اليوم السابع" المحلية.



وقال كامل في البيان: "تم الاتصال بالفنان محمد فؤاد فجراً من هاتف شقيقه، وقيل له من أسرة شقيقه (أخوك بيموت) ليهرول فجراً وهو يبكي ويدعو الله بخير العواقب، وشأنه في ذلك شأن كل إنسان مصري تجاه الشقيق أو الأب والابن، كفانا الله وكفاكم شر هذا الشعور وشر الإحساس بمكالمة مثل هذه".



وتابع: "لن أجادل في حقيقة الأمر، لكني مضطر لأن ألبي رغبة زميلي (فؤاد) وإصراره على فحص كاميرات مستشفى عين شمس التخصصي لإيضاح الحقيقة كاملةً، للعدالة أولاً وللرأي العام".



وزاد: "أعلن بصفتي نقيباً لموسيقيي مصر حتمية الوقوف بجانب عضو النقابة، الفنان الزميل محمد فؤاد، وتكليف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الأمر قانونيًا، والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية".- وكالات

