تصاعد أسعار النفط إثر توترات من حرب إقليمية

(MENAFN
) واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين وسط مخاوف من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في المنطقة، ويأتي ذلك في وقت تعززت فيه التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا، مما دعم التوقعات الاقتصادية العالمية وزاد من الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة أنباء بريطانية.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتصل إلى 79.39 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتصل إلى 75.19 دولارًا للبرميل، حيث جاءت هذه التحركات في السوق نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث يراقب المتداولون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط.
كذلك شهدت المنطقة يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، واحدة من أكبر الاشتباكات عبر الحدود في أكثر من 10 أشهر، حيث أطلقت ميليشيات حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل، وردًا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة في محاولة لمنع هجوم أكبر.
في حين زاد هذا التصعيد من المخاوف من أن تتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في المنطقة، قد تشمل إيران، التي تدعم حزب الله، والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، وأشار توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي جي، إلى أن الضربات الاستباقية التي نفذتها إسرائيل على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنع هجوم وشيك من حزب الله قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث من المتوقع أن يواصل خام غرب تكساس الوسيط انتعاشه نحو 77.50 دولارًا للبرميل.
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