أسعار الذهب تتزايد وسط تنبؤات بتخفيض أسعار الفائدة

(MENAFN
) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الاثنين، حيث عززت المكاسب من الجلسة السابقة، وفقًا لوكالة أنباء بريطانية، وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي
الأمريكي، جيروم باول، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقبل.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 2516.09 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2551.30 دولارًا، وظل الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في نحو ثمانية أشهر، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات
أخرى، وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
كما أعرب باول في تصريح له يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، عن دعمه لخفض أسعار الفائدة، وأكد أن "الوقت حان" للبنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ هذا الإجراء، مشيرًا إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل على الرغم من اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
كما تعكس توقعات السوق هذا الاتجاه، حيث تشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن 64 بالمئة من المتداولين يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بينما يتوقع 36 بالمئة خفضًا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 29.90 دولارًا للأوقية، وظل البلاتين مستقرًا عند 962.65 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 959.43 دولارًا للأوقية.
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