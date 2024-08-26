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الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تبدأ في إخلاء 63 عقارًا لصالح الطريق الدائري الثالث

8/26/2024 4:58:51 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس، في إخلاء العقارات المنزوعة لصالح مشروع الدائري الثالث، "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام"، وذلك بناءً على المادة السابعة عشر من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت. ومنحت الهيئة أصحاب العقارات، وعددها 63 عقارًا، المدة النظامية للإخلاء المقررة بـ 30 يومًا؛ وذلك لاستكمال نزع الملكية.
ويأتي ذلك لتمكين التنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة والمرافق والخدمات، إضافة لتطوير وتحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة، وتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة من خلال تعزيز جودة القيمة المقدّمة لهم.

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