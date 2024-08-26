الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تبدأ في إخلاء 63 عقارًا لصالح الطريق الدائري الثالث

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس، في إخلاء العقارات المنزوعة لصالح مشروع الدائري الثالث، "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام"، وذلك بناءً على المادة السابعة عشر من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت. ومنحت الهيئة أصحاب العقارات، وعددها 63 عقارًا، المدة النظامية للإخلاء المقررة بـ 30 يومًا؛ وذلك لاستكمال نزع الملكية.
ويأتي ذلك لتمكين التنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة والمرافق والخدمات، إضافة لتطوير وتحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة، وتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة من خلال تعزيز جودة القيمة المقدّمة لهم.
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