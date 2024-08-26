الاتصالات تطلق برنامجا تدريبيا للتعريف بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج تدريبي مختص بالتعريف بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يستهدف جميع الفئات من الطلاب والمحترفين في مجال التقنية إلى المهتمين بالتعرف على عالم الذكاء الاصطناعي؛ ليمنحهم فرصة اكتساب معرفة شاملة حول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي.
ويشمل البرنامج تعريفًا بأنواع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تاريخه ومرورًا بأنواعه المختلفة ومبادئه الأساسية، ووصولًا إلى تطبيقاته المتنوعة في جميع المجالات مثل: الصحة، التعليم، المالية، والتقنية؛ بهدف تعزيز الوعي والتعلم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمشاركين من مختلف الفئات العمرية ومستويات خبراتهم من اكتساب معرفة عميقة بهذا المجال، ومنحهم شهادة معتمدة عند إكمال المقرر وحضور جميع المواد التعليمية المتاحة. ودعت الوزارة جميع المهتمين والراغبين في تطوير معرفتهم ومهاراتهم في الذكاء الاصطناعي إلى التسجيل عبر زيارة الموقع .
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