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الاتصالات تطلق برنامجا تدريبيا للتعريف بالذكاء الاصطناعي

8/26/2024 4:58:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج تدريبي مختص بالتعريف بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يستهدف جميع الفئات من الطلاب والمحترفين في مجال التقنية إلى المهتمين بالتعرف على عالم الذكاء الاصطناعي؛ ليمنحهم فرصة اكتساب معرفة شاملة حول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي.
ويشمل البرنامج تعريفًا بأنواع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تاريخه ومرورًا بأنواعه المختلفة ومبادئه الأساسية، ووصولًا إلى تطبيقاته المتنوعة في جميع المجالات مثل: الصحة، التعليم، المالية، والتقنية؛ بهدف تعزيز الوعي والتعلم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمشاركين من مختلف الفئات العمرية ومستويات خبراتهم من اكتساب معرفة عميقة بهذا المجال، ومنحهم شهادة معتمدة عند إكمال المقرر وحضور جميع المواد التعليمية المتاحة. ودعت الوزارة جميع المهتمين والراغبين في تطوير معرفتهم ومهاراتهم في الذكاء الاصطناعي إلى التسجيل عبر زيارة الموقع .

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