المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة دون تغيير بعد تحذير من ارتفاع السندات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ولم يعر اهتماماً لجنون سوق السندات وسط مساعيه لدعم الاقتصاد.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر فائدة القروض لأجل عام واحد، التي تسمى سعر فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل، عند 2.3%، بعد خفض بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو. وفي الوقت نفسه، سحب البنك المركزي صافي 101 مليار يوان (14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن حل أجل سداد قروض (منحها من قبل للقطاع المصرفي) قيمتها 401 مليار يوان في 15 أغسطس.

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قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين المختص بالصين في جونز لانغ لاسال، إن السحب الصافي“يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحتفظ بسيولة كافية ومتوازنة بشكل معقول ويمنع السيولة المفرطة من أجل كبح جماح صعود السندات”.

يؤكد القرار على نهج بكين الحذر في دعم الاقتصاد، حتى مع إعلان الصين عن انكماش نادر في القروض المصرفية وسط ضعف الطلب. كان بنك الشعب الصيني يسير على خط رفيع بين تحفيز النمو وتهدئة موجة شراء السندات الحكومية للحد من المخاطر المالية في الأشهر الأخيرة.

وفي أحدث مساعيها للحد من المخاطر في سوق الديون، بدأت الصين في إجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية على استثماراتها في السندات للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تقلبات في حال جرى عكس الارتفاع القياسي، وفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين عن صحيفة مدعومة من البنك المركزي.

قد يكون السبب الآخر وراء اختيار بنك الشعب الصيني لسحب النقد هو فتور الطلب على القروض. بلغ سعر فائدة الإقراض بين البنوك التجارية الأعلى تصنيفاً 1.96%، وهو أقل بكثير من تكلفة الإقراض على المدى المتوسط.

ومع ذلك، لا يستبعد خبراء الاقتصاد إمكانية المزيد من التيسير من بنك الشعب الصيني بحلول نهاية العام، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

قال شياوجيا تشي، الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول:“نعتقد أن بنك الشعب الصيني من المرجح أن يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس لدعم احتياجات السيولة المتزايدة واستبدال جانب من القروض متوسطة الأجل المستحقة التي يحين أجل سدادها”. وأضافت أن البنوك لديها حالياً سيولة نقدية وفيرة، لكن هذا قد يتغير مع ارتفاع استحقاق القروض بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد ترتفع وتيرة إصدار السندات الحكومية.

ومن أجل الحفاظ على وفرة السيولة في نهاية الشهر، قال البنك المركزي اليوم الاثنين إنه ضخ أيضاً 471 مليار يوان من النقد قصير الأجل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.

وأرجأ بنك الشعب الصيني عملية إصدار قروض لأجل عام واحد من منتصف أغسطس إلى اليوم الاثنين. وهذا جزء من إصلاح البنك المركزي لنظام أسعار الفائدة الذي يسعى إلى التقليل تدريجياً من أهمية القروض والتحول إلى استخدام سعر الفائدة قصير الأجل لتوجيه الأسواق مثل نظيراتها العالمية.

وخلال الأسبوع الماضي، أبقت البنوك الصينية أيضاً أسعار الإقراض القياسية ثابتة لشهر أغسطس وسط مخاوفها من هوامش الربح الأصغر المحتملة.





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