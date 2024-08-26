مالك سلطان يكتب: كتابة الكود فى مصر.. مستقبل الشركات الناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) فيما مضى كان يقال إن الكتب تطبع في لبنان وتقرأ في العراق وتكتب في مصر، أظن في عصر التكنولوجيا الشعار الجديد يجب أن يكون التطبيقات في الخليج وأوروبا، وكتابة الكود في مصر، حيث مصر يمكن أن تكون هي المكتب الخلفي لكل الاقتصاديات المنتعشة في الخليج والاقتصاديات الأوروبية الباحثة عن مكاتب خلفية ذات كفاءة جيدة وتكلفة أقل بكثير.

وظني أن الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية عن كون المصريين من أكثر المؤسسين للشركات في السعودية والإمارات العربية المتحدة، هو أمر جيد جداً ومؤشر على طموح استغلال القدرات الكامنة لملايين الشباب من أجل أن تنطلق خدماتهم إلى الخليج وأوروبا.

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إذا بدأنا بالنظر إلى دمج التكنولوجيا في المناهج التعليمية، نجد أنه بينما حققت كل من مصر وأوروبا خطوات كبيرة في دمج التكنولوجيا في أنظمة التعليم الخاصة بهما، هناك اختلافات ملحوظة في النتائج بالنسبة للخريجين.

في مصر، كان دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم أولوية رئيسية، مع مبادرات مثل“أجيال مصر الرقمية” التي أطلقتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان للنشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءًا من الصف الرابع الابتدائى وصولاً لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

على النقيض من ذلك، كانت الدول الأوروبية أكثر نجاحًا عمومًا في دمج التكنولوجيا في أنظمة التعليم الخاصة بها. على سبيل المثال، تم التعرف على فنلندا لاستخدامها المبتكر للتكنولوجيا في التعليم، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب. وقد أدى ذلك إلى إعداد أفضل للخريجين الذين هم أكثر تنافسية في سوق العمل.

ومع ذلك، تواجه كل من مصر وأوروبا تحدي مواكبة المشهد التكنولوجي سريع التطور، إن الاستثمار المستمر في تدريب المعلمين والبنية التحتية وتطوير المناهج الدراسية أمر حيوي لضمان تجهيز الخريجين بالمهارات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي وبناء شركات ناشئة ناجحة.

شركة مثل“سبرنتس” هي مثال واضح جداً لنموذج العمل أعلاه، حيث تقوم سبرينتس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتدريب الشباب على مهارات تكنولوجية مطلوبة، مع ضمان دفع تكلفة الكورس اذا لم تجد وظيفة أو لم توفر لك سبرنتس وظيفة عن طريقة شبكة عملائها، تقريبًا كل من حصل على تدريب سبرنتس حصل على وظيفة، بل قام السيد بسام شرقاوي، شريك مؤسس شركة سبرنتس، بعمل انترفيو مع هانز هنريك غروث، الرئيس التنفيذي ومؤسس“كروس وركرز CrossWorkers” الذي قام منذ أكثر من 10 سنوات بتأسيس شركة“في مر”، غرضها مبرمجين مصريين يعملون عن بعد في أوروبا.

لكن قد يقول بعضهم إن فكرة المبرمج الموجود في مصر والعمل في الخليج وأوروبا فكرة قديمة، نعم ولكن الجديد حاليًا هو التطور التكنولوجي الضخم بينما يسمي“السوفت وير كخدمة”، SaaS software as a service.

مع تطور التكنولوجيا والحوسبة أصبح من الممكن تطوير منتج تكنولوجيا، يحصل عليه العميل في أي مكان في العالم مقابل اشتراك شهري، لا تحتاج إلى شراء السوفت وير أو تركيب معدات مرتفعة السعر في شركتك، مثلاً شركة“وايد بوت” لديها حلول ذكاء صناعي تتيح لك أن ترد على عملائك 24/7 وكأنك تمتلك فريق مبيعات لا ينام وهو فريق مبيعات على دراية كبيرة بمنتجك وفريق يعرف كيفية جعل العملاء يشترون الخدمة التي تبيعها.

تكنولوجيا تكلفت ملايين ويعمل عليها أكثر من 100 شابة وشاب في مكاتب وايدبوت بالقاهرة، لكن لديهم عملاء في كل انحاء العالم العربي، يدفعون اشتراكا بسيطا حوالي 100 دولار ويحصلون على هذه الخدمة، وهذا جزء هام جداً من المستقبل، الحلول التي سوف تتكلف ملايين ولكن العميل يستطيع شرائها وهو في مكانه خاصة في الخليج وأوروبا بسعر اشتراك شهري مخفض.

مثال آخر هي شركة كونكت موني – Connect Money – شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية مبتكرة من مصر تتخصص في Banking-as-a-Service أو الخدمات المصرفية كخدمة.

تم إطلاقها هذا العام وتهدف الشركة إلى تصدير حلول BaaS الخاصة بها عبر المنطقة، وخاصة استهداف أسواق شمال أفريقيا مثل المغرب وكينيا والشرق الاوسط مثل السعودية.

من خلال توفير منصة إصدار بطاقات بعلامة العميل التجارية، تتيح كونكت موني للشركات غير المصرفية تقديم الخدمات المالية لعملائها، مثل بطاقات الخصم والائتمان، دون الحاجة إلى بنية تحتية واسعة أو عقبات تنظيمية.

هذا النموذج جذاب بشكل خاص لأنه يمكّن الشركات من التركيز على عملياتها الأساسية مع تعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول التمويل المدمج.

يؤكد التمويل الأولي البالغ 8 ملايين دولار، الذي قادته صناديق رأس المال الاستثماري البارزة في مصر، على الثقة المتزايدة في إمكانات كونكت موني.

ومع ازدياد الطلب على نماذج الـ SaaS، تنسجم كونكت موني بسلاسة مع هذا الاتجاه من خلال تقديم خدمات مبنية على الاشتراك التي تلغي الحاجة إلى نفقات رأسمالية كبيرة.

يبسط هذا النهج العمليات ليس فقط للشركات ولكن أيضًا يضع مصر كلاعب رئيسي في المشهد التكنولوجي المالي، مما يسهل الشمول والابتكار المالي في جميع أنحاء المنطقة.

من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات المصرفية، تتطلع كونكت موني إلى تحويل طريقة تفاعل الشركات مع عملائها ماليًا.

مثال آخر جدير بالملاحظة لهذا النموذج هي شركة Teradix – تيرادكس التى تقوم بإحداث ثورة في عمليات الشراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حلولها السحابية لإدارة المشتريات داخل الشركات.

من خلال تبسيط المهام مثل طلبات الشراء، والمناقصات الإلكترونية، والمزادات العكسية، تمكّن تيرادكس الشركات من تعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

تعتبر هذه البساطة ضرورية بشكل خاص في منطقة غالبًا ما تعاني فيها عمليات الشراء من الممارسات القديمة وعدم الكفاءة.

يتماشى نموذج الاشتراك الخاص بالشركة تمامًا مع الاتجاه المتزايد لنماذج الأعمال كخدمة البرامج SaaS ، مما يسمح للشركات المحلية بالوصول إلى أدوات الشراء المتقدمة دون عبء الاستثمارات الكبيرة في البداية.

لا يقلل هذا النموذج من الحواجز أمام الدخول فحسب، بل يمكّن الشركات أيضًا من توسيع عملياتها إقليميًا وعالميًا. من خلال اعتماد حلول تيرادكس، يمكن للشركات التركيز على كفاءاتها الأساسية بينما تستفيد من التكنولوجيا لتحسين عمليات الشراء.

السوفت وير كخدمة وكمطبخ أو مكاتب خلفية، من الممكن أن تزدهر جداً في مصر، خاصة إذا كان المنتج مناسبا لاحتياجات العميل في الخليج وأوروبا وتوجد فرص ضخمة في صناعات المحاسبة والمتابعة القانونية والبرامج وأتمتة إدارات المشتريات والمبيعات والتسويق.

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