بولندا تخصص 1.2 مليار دولار لبناء أول محطة طاقة نووية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط بولندا لتخصيص 4.6 مليار زلوتي (1.2 مليار دولار) في ميزانية 2025 لبدء الاستعدادات لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
قال وزير المالية أندريه دومانسكي في أولشتين، شمال شرقي بولندا، إن البلاد بحاجة إلى كلّ من الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتقليل تكلفة الكهرباء.
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وحدد الوزير النفقات الأولية لما سيكون أكبر استثمار على الإطلاق في البلاد، قبل أيام من اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على مسودة ميزانية العام المقبل.
في وقت سابق من هذا الشهر، افترضت الحكومة أنها ستضطر إلى تأمين حوالي 60 مليار زلوتي للمشروع في الفترة 2025-2030، قبل أن تحصل على تمويل إضافي من الولايات المتحدة، التي توفر التكنولوجيا.
وتتوقع الخطة أن يتم إطلاق المحطة الواقعة على بحر البلطيق في غضون نحو 10 سنوات.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599947
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