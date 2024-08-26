بولندا تخصص 1.2 مليار دولار لبناء أول محطة طاقة نووية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط بولندا لتخصيص 4.6 مليار زلوتي (1.2 مليار دولار) في ميزانية 2025 لبدء الاستعدادات لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

قال المالية أندريه دومانسكي في أولشتين، شمال شرقي بولندا، إن البلاد بحاجة إلى كلّ من الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتقليل تكلفة الكهرباء.

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وحدد الوزير النفقات الأولية لما سيكون أكبر استثمار على الإطلاق في البلاد، قبل أيام من اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على مسودة ميزانية العام المقبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، افترضت الحكومة أنها ستضطر إلى تأمين حوالي 60 مليار زلوتي للمشروع في الفترة 2025-2030، قبل أن تحصل على تمويل إضافي من الولايات المتحدة، التي توفر التكنولوجيا.

وتتوقع الخطة أن يتم إطلاق المحطة الواقعة على بحر البلطيق في غضون نحو 10 سنوات.





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