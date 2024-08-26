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استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

8/26/2024 4:58:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استقرار الدولار بعد تصريحات“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي عززت توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.

واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2545.5 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري بصورة طفيفة 0.09% أو 2.18 دولار إلى 2510.4 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.35% إلى 30.15 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.25% عند 963.25 دولار.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – عند 100.74 نقطة.

وخلال العام الحالي، ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 20% بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكي، والطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الدعم من مشتريات البنوك المركزية.

ويتوقع المتداولون حاليًا بنسبة 64% خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ، بينما يرون فرصة 36% لخفضها بصورة أكبر 50 نقطة أساس، وذلك وفقًا لأداة“سي إم إي فيدواتش”.


المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108599945

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