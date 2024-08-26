استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استقرار الدولار بعد تصريحات“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي عززت توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.
واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2545.5 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري بصورة طفيفة 0.09% أو 2.18 دولار إلى 2510.4 دولار.
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وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.35% إلى 30.15 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.25% عند 963.25 دولار.
واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – عند 100.74 نقطة.
وخلال العام الحالي، ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 20% بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكي، والطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الدعم من مشتريات البنوك المركزية.
ويتوقع المتداولون حاليًا بنسبة 64% خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ، بينما يرون فرصة 36% لخفضها بصورة أكبر 50 نقطة أساس، وذلك وفقًا لأداة“سي إم إي فيدواتش”.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599945
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