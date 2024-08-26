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زيادة إنتاج النفط يدعم نمو الاقتصاد الليبي في 2024 و2025

8/26/2024 4:58:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع صندوق النقد العربي، أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 6.2% خلال العام الجاري، و5.9% في عام 2025.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي، فتأتي هذه التوقعات بعد تحقيق الاقتصاد الليبى نمواً ملحوظاً في العام 2023، عقب انكماشه 5.5% في العام 2022، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط الذي تجاوز مليون برميل يومياً، حسب تقرير صدر عن صندوق النقد العربي.

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ورجح التقرير الصادر حديثاً عن آفاق الاقتصاد العربي 2024 أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.

المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108599944

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