اليابان تواجه أزمة فى نقص الأرز وسط تزايد الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تواجه اليابان أزمة في نقص الأرز؛ حيث أصبحت الرفوف الفارغة بالمتاجر ظاهرة بارزة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على هذه السلعة الأساسية.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، تحذيرا بشأن زيادة خطر الزلازل الكبيرة على طول حوض نانكاي الذي يمتد من وسط اليابان إلى جنوب غربها في المحيط الهادئ؛ ما دفع المستهلكين لتخزين الأرز؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
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وقفزت أسعار الأرز بنسبة 18% في يوليو الماضي مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة خلال 20 عاما.
في الوقت نفسه، تمر اليابان بفترة انتقالية حيث يتم طرح الأرز الجديد في الأسواق، وقد دعت وزارة الزراعة والغابات والصيد اليابانية المستهلكين إلى الهدوء، مؤكدة أن النقص سيتم حله قريبا.
فيما تشدد سلاسل المتاجر اليابانية الكبرى مؤخرا القيود على شراء الأرز، حيث حددت الكمية المسموح بشرائها إلى عنصر واحد لكل أسرة؛ كما ارتفعت أسعار الأرز في المطاعم بشكل هائل.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599943
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