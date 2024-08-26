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اليابان تواجه أزمة فى نقص الأرز وسط تزايد الطلب

8/26/2024 4:58:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تواجه اليابان أزمة في نقص الأرز؛ حيث أصبحت الرفوف الفارغة بالمتاجر ظاهرة بارزة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على هذه السلعة الأساسية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، تحذيرا بشأن زيادة خطر الزلازل الكبيرة على طول حوض نانكاي الذي يمتد من وسط اليابان إلى جنوب غربها في المحيط الهادئ؛ ما دفع المستهلكين لتخزين الأرز؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

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وقفزت أسعار الأرز بنسبة 18% في يوليو الماضي مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة خلال 20 عاما.

في الوقت نفسه، تمر اليابان بفترة انتقالية حيث يتم طرح الأرز الجديد في الأسواق، وقد دعت وزارة الزراعة والغابات والصيد اليابانية المستهلكين إلى الهدوء، مؤكدة أن النقص سيتم حله قريبا.

فيما تشدد سلاسل المتاجر اليابانية الكبرى مؤخرا القيود على شراء الأرز، حيث حددت الكمية المسموح بشرائها إلى عنصر واحد لكل أسرة؛ كما ارتفعت أسعار الأرز في المطاعم بشكل هائل.

المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108599943

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