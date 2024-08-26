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الاحتلال يجبر رعاة الماشية على مغادرة المراعي في الأغوار

8/26/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رعاة الماشية على مغادرة الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جيش الاحتلال أجبر الرعاة بقوة السلاح على مغادرة المراعي في منطقة (ذراع عواد/ المكسر) بالأغوار الشمالية.

ويتناوب جيش الاحتلال ومستعمروه في عمليات تضييق الخناق على المواطنين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

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