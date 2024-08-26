الاحتلال يجبر رعاة الماشية على مغادرة المراعي في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رعاة الماشية على مغادرة الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جيش الاحتلال أجبر الرعاة بقوة السلاح على مغادرة المراعي في منطقة (ذراع عواد/ المكسر) بالأغوار الشمالية.
ويتناوب جيش الاحتلال ومستعمروه في عمليات تضييق الخناق على المواطنين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.
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