سلسلة موسعة من المفاوضات في القاهرة تبدا بهدف معالجة النزاع المستمر في غزة

(MENAFN
) بدأت يوم أمس الموافق 25 أغسطس, سلسلة موسعة من المفاوضات في القاهرة, بهدف معالجة النزاع المستمر في غزة, مع التركيز على تأمين وقف إطلاق النار وتفاوض تبادل الأسرى, تأتي هذه المحادثات في ظل اضطرابات داخلية كبيرة في إسرائيل, مما يؤثر على فعالية الوفد الإسرائيلي ويعقد عملية التفاوض, وقد جددت حماس موقفها من الاقتراح الأمريكي الذي قدم في 2 يوليو, ورفضت أي وجود عسكري إسرائيلي في مناطق "فيلادلفيا" أو "نتساريم".
كما كشف مصدر مصري أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط مع الوسطاء لصياغة مقترحات إضافية تهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحماس, وإرساء آليات تنفيذ واضحة لأي اتفاقيات يتم التوصل إليها, وتتعقد المفاوضات بشكل أكبر بسبب النزاعات المستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووكالات الأمن في البلاد, وتدور اتهامات بأن نتنياهو يدعم علنًا نجاح محادثات القاهرة بينما يعمل في الوقت ذاته على عرقلتها.
وتضاف إلى ذلك مخاوف من أن الفشل في الوصول إلى وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تصعيد النزاع الإقليمي, وربما يضاهي التوتر الأخير على الجبهة الشمالية مع لبنان, تواجه إسرائيل حاليًا معضلة استراتيجية, تتميز بزيادة الإحباط والارتباك الداخلي, هناك مخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في إدارة جبهات متعددة إذا نشأت النزاعات بشكل متزامن أو منسق, ينسب الخبراء السياسيون والأمنيون في إسرائيل خطر النزاع الممتد أو الحرب الإقليمية الموسعة إلى جهود نتنياهو المستمرة لعرقلة اتفاقية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار, تبرز هذه الحالة الصعوبات المتزايدة في حل النزاع والعقبات الكبيرة التي تعترض تحقيق حل دائم.
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