الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ إجراءات أمنية جديدة

(MENAFN
) في وقت متأخر من ليلة الأحد الموافق 25 اغسطس, أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ إجراءات أمنية جديدة وبدء عملية بحث واسعة النطاق استجابةً لتفجير جهاز متفجر في جنوب الضفة الغربية, وقع التفجير بالقرب من حافلة كانت تنقل مستوطنين إسرائيليين, وذلك قرب بلدة تقوع, الواقعة جنوب شرق بيت لحم.
كما بدأت الواقعة عندما انفجر جهاز متفجر في وقت متأخر من مساء الأحد, مستهدفًا حافلة كانت تقل مستوطنين, وقع التفجير في منطقة ذات حساسية عالية, مما دفع القوات الإسرائيلية إلى اتخاذ رد فعل سريع وشامل, قامت القوات العسكرية على الفور بإغلاق المنطقة ونشرت طائرات مراقبة متخصصة لمراقبة الموقع, كما أُرسلت تعزيزات طبية وأخرى عسكرية لإدارة الوضع, على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
وعقب الانفجار, اتخذت القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية إضافية بإغلاق معظم المداخل إلى مدينة بيت لحم, استخدموا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للتحكم في حركة المركبات الفلسطينية والأفراد في محيط موقع التفجير, حتى الآن, لم تعلن أي مجموعة أو فرد عن المسؤولية عن التفجير, تقوم السلطات الإسرائيلية حاليًا بالتحقيق في الحادث, مع التركيز على تأمين المنطقة وتحديد المسؤولين عن وضع الجهاز المتفجر بالقرب من حافلة المستوطنين.
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