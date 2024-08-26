التقارير تسلط الضوء على الدور الحاسم للدعم الأمريكي في مسعى إسرائيل المستمر لاعتقال يحيى السنوار

(MENAFN
) تسلط التقارير الأخيرة الضوء على الدور الحاسم للدعم الأمريكي في مسعى إسرائيل المستمر لاعتقال يحيى السنوار, أحد أبرز قادة حماس, وفقًا للمعلومات الأخيرة, قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل تكنولوجيا رادار متقدمة قادرة على اختراق الأرض للمساعدة في البحث عن السنوار وغيره من الشخصيات البارزة في الجماعة المتشددة.
وفي سن 61, يُعتبر السنوار من أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم نظرًا لمكانته المؤثرة داخل حماس, في 31 يناير, اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أنهم حصلوا على فرصة نادرة للقبض على السنوار أو القضاء عليه, هذا الاعتقاد كان مبنيًا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن السنوار كان يختبئ في نظام أنفاق متقن في جنوب قطاع غزة, قامت القوات الخاصة الإسرائيلية بعملية كبيرة تستهدف هذا الشبكة النفقية, على أمل الاستفادة من ما اعتبروه فرصة حاسمة لاعتقاله.
كذلك رغم هذه الجهود, أثبت العثور على السنوار أنه تحدٍ كبير, بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر, والتي قادها السنوار, صبح من الصعب تحديد مكانه, لقد حافظ على انخفاض كبير في الظهور العام, وقلل من تواصله مع مؤيديه, وترك مؤشرات قليلة حول مكانه, أقر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بأن السنوار قد تمكن بمهارة من تفادي عملياتهم الاستخباراتية الواسعة, تظل طرقه في التواصل مع حماس غامضة, مما يزيد من تعقيد جهود القبض عليه, استمرار هروب السنوار حال دون تحقيق إسرائيل لانتصار كبير في صراعها مع حماس, وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز, فإن الفشل في تحييد السنوار يقوض قدرة إسرائيل على التباهي بالنصر الحاسم في الصراع المستمر مع حماس.
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