الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في المخرور ببيت جالا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور واعتقلت من داخل خيمة التضامن المقامة للتنديد بالاستيلاء على أرض عائلة قيسية، كلا من مشيل قيسية، زوجة مالك الأرض رمزي قيسية، وابنتها ألسا .

وأضاف المصادر ذاتها أن شرطة الاحتلال سلمت المواطنة مشيل قرارا بإبعادها عن أرضها في المخرور لمدة 15 يوما، وأبقت على اعتقال ابنتها.

يذكر أن المستعمرين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وتم إجبار أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها .



