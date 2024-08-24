((أخبار الخليج)) تفتح ملف ارتفاع الأسعارترويض الأسعار.. قضية الساعة وكل ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تفتح‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ملف‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬لارتباطها‭ ‬المباشر‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬ظهر‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬تحديات‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬وأثرت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬والموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭.‬

وطالب‭ ‬المواطنون‭ ‬بتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ردع‭ ‬المتلاعبين‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬وعودة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬لمواجهة‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬لإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تسوق‭ ‬آمنة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للمستهلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكافحة‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬النزيهة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المستهلكون‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬تسلم‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الرسمية‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬3555‭ ‬شكوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬استصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية،‭ ‬وخدمة‭ ‬استصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬عروض‭ ‬التخفيضات،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬التراخيص‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬3758‭ ‬ترخيصا‭.‬

وأكدت‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ستحظى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المقبل‭ ‬لتكوين‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬وعن‭ ‬توجهات‭ ‬السوق‭ ‬والأسعار،‭ ‬والسبل‭ ‬الناجعة‭ ‬للتصدّي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬تحديات‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬محصورة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أما‭ ‬التجار‭ ‬فأكدوا‭ ‬أن‭ ‬التاجر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتعرض‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬منها‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬عبر‭ ‬تقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬فهذه‭ ‬التغيرات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬التقلبات‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬العالمي،‭ ‬والأحداث‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وتكاليف‭ ‬النقل‭ ‬والتصدير‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬







المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة لردع المتلاعبين

التجارة: دور مهم لـ«حماية المستهلك» في تحقيق العدل الاجتماعي

ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬لارتباطها‭ ‬المباشر‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ظهرت‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬تحديات‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬وأثرت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬والموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭.‬

ومع‭ ‬إدراك‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بهذه‭ ‬التحديات،‭ ‬فإنه‭ ‬يطالب‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬رقابة‭ ‬الأسعار،‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬ومتابعة‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذا‭ ‬الملف،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬استهلاكية‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تسوق‭ ‬آمنة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للمستهلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكافحة‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬النزيهة

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ستحظى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المقبل‭ ‬التي‭ ‬تساعدنا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬وعن‭ ‬توجهات‭ ‬السوق‭ ‬والأسعار،‭ ‬والسبل‭ ‬الناجعة‭ ‬للتصدّي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬تحديات‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬محصورة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

أما‭ ‬التجار‭ ‬فأكدوا‭ ‬أن‭ ‬التاجر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتعرض‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬منها‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬عبر‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسعار‭ ‬للمنتجات‭ ‬والموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬فهذه‭ ‬التغيرات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬التقلبات‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬العالمي،‭ ‬والأحداث‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وتكاليف‭ ‬النقل‭ ‬والتصدير‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬









المواطنون يشددون على ردع المتلاعبين في الأسعار

المطالبة بزيادة الأجور وعودة الزيادة السنوية للمتقاعدين





قالت‭ ‬المواطنة‭ ‬ابتسام‭ ‬الصمصامي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بأسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬والمنتجات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الصرف‭ ‬الشهري‭ ‬لشراء‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬الشهرية‭ ‬فقط‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الكماليات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الضعف،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الصرف‭ ‬الشهري‭ ‬للسلع‭ ‬الأساسية‭ ‬كان‭ ‬يصل‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬دينارا،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الـ‭ ‬170‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬شهرياً‭ ‬ويختلف‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬بحسب‭ ‬دخلها‭ ‬الشهري‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬الصمصامي‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ ‬السلع‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الكبيرة‭ ‬والأسر‭ ‬الصغيرة‭ ‬وبحسب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬لكل‭ ‬أسرة‭ ‬حيث‭ ‬يستقطع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلت‭ ‬السلع‭ ‬اليومية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬مثل‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬الخبز‭ ‬والأرز‭ ‬والزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬والمعلبات‭ ‬وأدوات‭ ‬التنظيف‭ ‬والشاي‭ ‬والسكر‭ ‬والمنتجات‭ ‬الشخصية‭ ‬الأساسية‭ ‬يتم‭ ‬شراؤها‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬ووضع‭ ‬قوانين‭ ‬رادعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬وتوقيع‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬غير‭ ‬الملتزمين‭ ‬بكتابة‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬وتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والبرادات،‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬ثابتة‭ ‬لشركات‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬حيث‭ ‬تأخذ‭ ‬الشركات‭ ‬قيمة‭ ‬التوصيل‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬والتاجر‭ ‬وتفرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬مبيعات‭ ‬التجار‭ ‬بحيث‭ ‬يضطر‭ ‬التجار‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬منتجاته‭ ‬ليعوض‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬تأخذه‭ ‬الشركة‭ ‬ووضع‭ ‬أسس‭ ‬وقوانين‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬تباين‭ ‬الأسعار‭ ‬واختلافها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬دور‭ ‬للنواب‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬ترضي‭ ‬المواطن‭ ‬وتخدم‭ ‬مصالحه‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬دعم‭ ‬منتجات‭ ‬حليب‭ ‬الأطفال‭ ‬الرضع‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والزيوت‭ ‬النباتية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬دعم‭ ‬اللحوم‭ ‬ليكون‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ ‬للمواطنين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬وتخصيص‭ ‬بطاقة‭ ‬شراء‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬للأسر‭ ‬من‭ ‬محدودي‭ ‬الدخل‭ ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭.‬

واتفقت‭ ‬معها‭ ‬المواطنة‭ ‬فاطمة‭ ‬الشروقي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المستهلك‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬معرفة‭ ‬السعر‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيشتري‭ ‬به‭ ‬احتياجاته‭ ‬الأساسية‭ ‬بسبب‭ ‬تحرك‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬حيث‭ ‬يتبين‭ ‬لنا‭ ‬كمواطنين‭ ‬ومستهلكين‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬السلع‭ ‬ارتفعت‭ ‬وتضاعفت‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬زيادة‭ ‬شهرية‭ ‬في‭ ‬مصاريف‭ ‬الأسرة‭.‬

وأضافت‭ ‬الشروقي‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬مثقف‭ ‬ويدرك‭ ‬ما‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬وأن‭ ‬الغلاء‭ ‬أزمة‭ ‬عالمية‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬الأسعار‭ ‬المحلية،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يجب‭ ‬تدخل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬الدائم‭ ‬للمنتجات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاوات‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ (‬علاوة‭ ‬الغلاء‭) ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬تحمي‭ ‬الفقراء‭ ‬وعودة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭. ‬وأنهت‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬إننا‭ ‬كمستهلكين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬ثقافتنا‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬اقتناء‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬لها‭ ‬بدائل،‭ ‬وعدم‭ ‬الارتباط‭ ‬بسلعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬غيرها‭ ‬إذا‭ ‬توافر‭ ‬البديل،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ (‬العقلانية‭ ‬المقيدة‭) ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬المستهلكين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغاضي‭ ‬عن‭ ‬الفارق‭ ‬البسيط‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬أو‭ ‬الشعور‭ ‬بالحرج‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬البائع،‭ ‬وعدم‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬إرجاع‭ ‬المنتج‭ ‬بسبب‭ ‬حاجته‭ ‬إليه‭ ‬مقابل‭ ‬الفارق‭ ‬البسيط‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬فيما‭ ‬يربح‭ ‬البائع‭ ‬من‭ ‬‮«‬فارق‭ ‬السعر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تكراره‭ ‬وكثرة‭ ‬المشترين‭ ‬أرباحاً‭ ‬كثيرة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تردد‭ ‬البائع‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬





ملف الأسعار على طاولة مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل





تحدث‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬حول‭ ‬تدني‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن،‭ ‬ويبذل‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطن‭ ‬منهجًا‭ ‬متكاملًا‭ ‬يشمل‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬الدعوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬منها‭ ‬دعومات‭ ‬علاوة‭ ‬الغلاء‭ ‬والسكن‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وعلاوات‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬واللحوم‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬اللائقة‭ ‬والأجور‭ ‬المناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وليس‭ ‬انتهاءً‭ ‬بجهود‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتزويدنا‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تساعدنا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬وعن‭ ‬توجهات‭ ‬السوق‭ ‬والأسعار،‭ ‬والسبل‭ ‬الناجعة‭ ‬للتصدّي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬تحديات‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬محصورة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬سيحظى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المقبل،‭ ‬وسنحرص‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬طرح‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بحضور‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬كخطوة‭ ‬تمهيدية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الحراك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وقال‭ ‬السلوم‭ ‬إن‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬وراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬عالمية‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬للسياسات‭ ‬المحلية‭ ‬فيها،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬مشكلة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بل‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بتفاوت،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬عوامل‭ ‬مختلفة،‭ ‬بل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قمنا‭ ‬بمقارنة‭ ‬نسب‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬النسب‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬السياسات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والرقابة‭ ‬الصارمة‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالمملكة‭ ‬والدعومات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أما‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬الخارجية،‭ ‬فأغلبها‭ ‬يتمحور‭ ‬في‭ ‬غلاء‭ ‬كلفة‭ ‬الشحن‭ ‬ونقل‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬بمناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬قائلًا‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬بقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬النواب‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتجارة‭ ‬والاستيراد‭ ‬وضرائب‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والقيمة‭ ‬الانتقائية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬وشمول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬فيها،‭ ‬وأغلب‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬خاضعة‭ ‬للنقاش‭ ‬والمداولات،‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬والمقترحات،‭ ‬مثل‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬شخصيًا،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بتأجيل‭ ‬تحصيل‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الجمارك‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬بالأسواق،‭ ‬وهو‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬المستثمرين‭ ‬فرصة‭ ‬لتوفير‭ ‬المبالغ‭ ‬المقتطعة‭ ‬لصالح‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تحقق‭ ‬نموا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬ملموسا‭ ‬وتمثل‭ ‬حافزا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬وبيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬لهم،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توصيات‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬معاملة‭ ‬تجار‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬وتعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بنفس‭ ‬أسعار‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬هدرها،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬دائمًا‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬التشريعات،‭ ‬وإعطاء‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬خصوصية‭ ‬واستثناءات‭ ‬معينة‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬تلك‭ ‬السلع،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقترح‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬معينة‭ ‬ودقيقة‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭.‬

بدوره‭ ‬تحدث‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابي‭ ‬حول‭ ‬تدني‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬37‭ ‬توصية‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬للحكومة‭ ‬ومنها‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أسوة‭ ‬بالموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬حيث‭ ‬سنسعى‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ملف‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬كأولوية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬القادمتين،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الدعوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬المجلس‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ضمان‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الطحين،‭ ‬وسنسعى‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬القادم‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الدعوم‭ ‬الحكومية‭ ‬لشركة‭ ‬مطاحن‭ ‬الدقيق‭.‬

من‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬عملية‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمنتجات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬هو‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬لمعرفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لضبط‭ ‬الأسعار‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬والاستغلال‭ ‬المرفوض،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬مختصة‭ ‬لدراسة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬بالإمكان‭ ‬استخدامها‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وللسعي‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬المواطنين‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬عليهم،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬والموردين‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬خاصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أسباب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬مشتركة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تعريض‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬أعباء‭ ‬إضافية‭.‬

كما‭ ‬توجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطلعات‭ ‬والمطالبات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ومنها‭ ‬تشجيع‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المباشر،‭ ‬وتحسين‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬والتوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬لتثقيف‭ ‬المواطنين‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المسؤول،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المطالبات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وشركة‭ ‬مطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استجابت‭ ‬اليه‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وسنبحث‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المقبل‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬البرلمانية‭ ‬لوقفها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬بحثها‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتجار،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية،‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬معاملة‭ ‬تجار‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬وتعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بنفس‭ ‬أسعار‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬هدرها،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للسوق،‭ ‬واغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الإيفاء‭ ‬بكافة‭ ‬التزاماتها‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬أسعار‭ ‬الكهرباء‭ ‬عليها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬معاملة‭ ‬تجار‭ ‬الموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬وتعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بنفس‭ ‬أسعار‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬لما‭ ‬يسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬بقائها‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وخاصةً‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬





وزارة الصناعة والتجارة:

دور مهم لحماية المستهلك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة تسوق آمنة وجاذبة

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تعمل‭ ‬وفقاً‭ ‬لآلية‭ ‬منتظمة‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬النوعية‭ ‬السنوية‭ ‬والدورية‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المحلات‭ ‬والأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتم‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬بعرض‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اختلاف‭ ‬بين‭ ‬الأسعار‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬سعرها‭ ‬الفعلي‭ ‬وبياناتها‭ ‬عند‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬‮«‬المحاسب‮»‬،‭ ‬ووجود‭ ‬التراخيص‭ ‬للعروض‭ ‬أو‭ ‬التخفيضات‭ ‬ومدى‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬المحلات،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬أية‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بشأن‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الخطط‭ ‬الدورية‭ ‬المجدولة،‭ ‬يتم‭ ‬أيضاً‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬ومنافذ‭ ‬البيع‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬والأعياد‭ ‬وعودة‭ ‬المدارس‭ ‬وغيرها‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الأسعار‭ ‬وتطابقها،‭ ‬وصحة‭ ‬العروض‭ ‬والحملات‭ ‬الترويجية‭. ‬

بخصوص‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ورود‭ ‬شكوى‭ ‬الى‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬أو‭ ‬اختلافها‭ ‬مع‭ ‬نقطة‭ ‬البيع‭ ‬أثناء‭ ‬التفتيش،‭ ‬يتم‭ ‬إدراج‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬القيد‭ ‬التجاري،‭ ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬مالك‭ ‬القيد‭ ‬التجاري‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعه‭ ‬القانونية،‭ ‬وتقديم‭ ‬طلب‭ ‬لإزالة‭ ‬المخالفة‭ ‬مع‭ ‬توضيح‭ ‬تطابق‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرفاق‭ ‬صور‭ ‬للفواتير‭ ‬وأسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬المعلنة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخالفة‭ ‬بحسب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬اتجاه‭ ‬المخالفين‭ ‬وذلك‭ ‬بدءًا‭ ‬بالتوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬لتصحيح‭ ‬المخالفات‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬أو‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والعقوبات‭ ‬الإدارية‭ ‬اتجاه‭ ‬المخالفين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يلتزموا‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاعهم،‭ ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬الغلق‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬شطب‭ ‬السجل‭ ‬أو‭ ‬المحو‭ ‬من‭ ‬القيد‭ ‬وذلك‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬ويتم‭ ‬أيضاً‭ ‬إحالة‭ ‬المخالفين‭ ‬متى‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ (‬النيابة‭ ‬العامة‭) ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬اتجاه‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬بما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭.‬

وعن‭ ‬آليات‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬استهلاكية‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬المستهلك‮»‬‭ ‬للمحال‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حث‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الأساسية‭ ‬المحددة‭ ‬لفترة‭ ‬معينة‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬استهلاكها‭ ‬وتداولها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬سنة‭ ‬لإطلاق‭ ‬المبادرة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬49‭ ‬محلاً‭ ‬تجاريا،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬المخفضة‭ ‬والمستفادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستهلكين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20 , 000‭ ‬سلعة‭ ‬غذائية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المستهلكين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬300 , 000‭ ‬مستهلك،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عائد‭ ‬التوفير‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬حملة‭ (‬ترانا‭ ‬موجودين‭) ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المستهلكين‭ ‬بأهم‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والتثقيف‭ ‬بحقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬فإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬بمبدأ‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الذكي‭ ‬والمستدام‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الميزانية‭ ‬الأسرية‭ ‬مسبقاً‭ ‬واختيار‭ ‬وشراء‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬التنافسية‭ ‬وفق‭ ‬الميزانية‭ ‬المحددة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬والمفاضلة‭ ‬بين‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬واختيار‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬وترضي‭ ‬احتياج‭ ‬المستهلك‭ ‬وأسرته‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬وفق‭ ‬الميزانية‭ ‬الأسرية‭ ‬المحددة‭ ‬سابقاً،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التجاوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬العبارات‭ ‬والرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬مختلفة‭ ‬أرجاء‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جذب‭ ‬انتباه‭ ‬المستهلكين‭ ‬المرتادين‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬واتباع‭ ‬الممارسات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والمعنية‭ ‬بالاستهلاك‭ ‬الذكي‭ ‬والمستدام‭.‬





وكان‭ ‬لشهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬خصوصية‭ ‬تامة‭ ‬في‭ ‬إفراد‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬لها‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬في‭ ‬شهر‭ ‬الخير‭ ‬مستهلكنا‭ ‬غير‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تدعو‭ ‬جميع‭ ‬المستهلكين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬الممارسات‭ ‬الصحيحة‭ ‬كاختيار‭ ‬وشراء‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬التنافسية‭ ‬وفق‭ ‬الميزانية‭ ‬المحددة،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬تطرح‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬جاري‭ ‬إطلاقها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬حقوقك‭ ‬مع‭ ‬حرارة‭ ‬صيفك‮»‬‭ ‬وحملة‭ ‬‮«‬تجارب‭ ‬المستهلكين‭ ‬احذر‭ ‬الوقوع‭ ‬بها‭ ‬وأبلغ‭ ‬عنها‭ ‬فوراً‮»‬‭. ‬

واستعرضت‭ ‬الوزارة‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تسوق‭ ‬آمنة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للمستهلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكافحة‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬النزيهة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المستهلكون‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التثقيفية‭ ‬والتوعوية‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وشرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬وموظفي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬والمدنية‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحف‭ ‬المحلية‭ ‬وإذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬عامين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬مادة‭ ‬توعوية‭. ‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬تسلم‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الرسمية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬والخط‭ ‬الساخن‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وحسابات‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬3 , 555‭ ‬شكوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬استصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية،‭ ‬وخدمة‭ ‬استصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬عروض‭ ‬التخفيضات‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬3 , 758‭ ‬ترخيصاً‭.‬

وبشأن‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬الى‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬الرسمية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬والخط‭ ‬الساخن‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وحسابات‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرسمية‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬قطاعات،‭ ‬ومنها‭ ‬قطاع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬قطاع‭ ‬الأثاث،‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬قطاع‭ ‬المركبات،‭ ‬قطاع‭ ‬المستلزمات‭ ‬المنزلية،‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب،‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل،‭ ‬قطاع‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء،‭ ‬قطاع‭ ‬المركبات‭ ‬وخدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬ودي‭ ‬يرضي‭ ‬طرفي‭ ‬الشكوى‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬الشكوى‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الغلق‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ /‬و‭ ‬الإحالة‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬متى‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬التسوية‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬متنوعة‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬ثمن‭ ‬السلعة‭ ‬أو‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬إتمام‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الخدمة‭ ‬وفق‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والتصليح‭ ‬على‭ ‬الضمان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التسوية‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭. ‬

وبشأن‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬المقدمة‭ ‬لإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬المستلمة‭ ‬7 , 686‭ ‬شكوى،‭ ‬و3 , 555‭ ‬شكوى‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بشكل‭ ‬جاد‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ومعالجة‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬حلها‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬95 % ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬تتعلق‭ ‬بقطاع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬نسبتها‭ ‬26 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الشكاوى‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬تلتها‭ ‬شكاوى‭ ‬المركبات‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬11 % ،‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬الملابس‭/‬الأحذية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬9 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬شكاوى‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬أثناء‭ ‬معالجة‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬166‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬نظير‭ ‬استرداد‭ ‬ثمن‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدر‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬السلع‭ ‬المستبدلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬





تجار: نتعرض للعديد من التحديات منها تغيرات الأسعار العالمية

وقال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال،‭ ‬إن‭ ‬التاجر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتعرض‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬منها‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬عبر‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسعار‭ ‬للمنتجات‭ ‬والموارد‭ ‬الغذائية‭ ‬فهذه‭ ‬التغيرات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬عوامل‭ ‬متعددة،‭ ‬مثل‭ ‬التقلبات‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬العالمي،‭ ‬والأحداث‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وتكاليف‭ ‬النقل‭ ‬والتصدير‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬الجديدة‭ ‬كالتغيرات‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬المحصول‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضغوطا‭ ‬السوق،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التاجر‭ ‬يواجه‭ ‬ضغوطًا‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬وخصوصا‭ ‬المنافسة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬بسبب‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬سداد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬التي‭ ‬تأثر‭ ‬على‭ ‬دورة‭ ‬المدفوعات‭ ‬مما‭ ‬يخفض‭ ‬تصنيف‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصدرين،‭ ‬وأضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬متطلبات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطورات‭ ‬السوق‭ ‬وتغيرات‭ ‬أذواق‭ ‬المستهلكين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬عبر‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬يمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬إضافيًّا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬التجارة‭ ‬ويتطلب‭ ‬مبادرات‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬واتفاقات‭ ‬دولية‭ ‬تلزم‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬بحصة‭ ‬واسعار‭ ‬ثابتة‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الاسعار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وقال‭ ‬عبدالعال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عودة‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬معدلاتها‭ ‬السابقة،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدة‭ ‬إجراءات،‭ ‬منها‭ ‬التدخل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسواق‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬والأهم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الفعلي‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬لتقليل‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬الأغذية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬مضاعفة‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬للقطاعات‭ ‬الزراعية‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬ومواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬لمنتجات‭ ‬أساسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬سيضمن‭ ‬ثبات‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬لتبادل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬جانب‭ ‬ضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬فالأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬المستدامة‭ ‬لتحسين‭ ‬تقنيات‭ ‬الزراعة‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الزراعة‭ ‬وتقليل‭ ‬الهدر‭ ‬الغذائي‭.‬

وكشف‭ ‬عبدالعال‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتكارا‭ ‬لبعض‭ ‬السلع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اخفائها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬انشاء‭ ‬شركات‭ ‬تنافس‭ ‬احتكار‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬تتطلب‭ ‬جهودًا‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬والسلطات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لضمان‭ ‬تشغيل‭ ‬الأسواق‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وفعال‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬المستهلكين‭ ‬واستقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬





قانوني: التلاعب بالأسعار وتضليل المستهلكين من الجرائم المُعاقب عليها قانونا





وقال‭ ‬المحامي‭ ‬سعد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬عبر‭ ‬مواكبة‭ ‬أشكال‭ ‬التلاعب‭ ‬لعل‭ ‬أشهر‭ ‬صورها‭ ‬هي‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬والصور‭ ‬الأخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬المنتج‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المكونات‭ ‬والإعلانات‭ ‬المضللة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التخفيضات،‭ ‬وأن‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬ضد‭ ‬التجار‭ ‬المتلاعبين‭ ‬بالأسعار‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬والتطبيق‭ ‬بوصف‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬تحارب‭ ‬الغش‭ ‬وتحمي‭ ‬المستهلك‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وجودها‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يقترن‭ ‬برقابة‭ ‬فعالة‭. ‬وقد‭ ‬منح‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مسؤولية‭ ‬وصلاحية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬حصول‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬بجودة‭ ‬مقبولة‭ ‬وسعر‭ ‬مناسب‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الغش‭ ‬التجاري‭ ‬والممارسات‭ ‬الاحتكارية‭ ‬الضارة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬وتضليل‭ ‬المستهلكين‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المُعاقب‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تم‭ ‬تجريم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روج‭ ‬عمداً‭ ‬منتجاً‭ ‬بواسطة‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬إعلام‭ ‬الكافة،‭ ‬وذلك‭ ‬ببيانات‭ ‬كاذبة‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬أو‭ ‬عناصره‭ ‬أو‭ ‬مكوناته،‭ ‬أو‭ ‬مواصفاته‭ ‬أو‭ ‬منشئه‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غش‭ ‬عمدًا‭ ‬سلعًا‭ ‬بتغيير‭ ‬طبيعتها‭ ‬أو‭ ‬صفة‭ ‬من‭ ‬صفاتها‭ ‬أو‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬بياناتها‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬خدع‭ ‬أو‭ ‬استعمل‭ ‬وسائل‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تخدع‭ ‬المستهلك‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬الطرق،‭ ‬ومنح‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬صلاحيات‭ ‬إدارية‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬أهمها‭ ‬هي‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بغلق‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬والمحو‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وقد‭ ‬حظر‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬إبرام‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬سواء‭ ‬بزيادتها‭ ‬أو‭ ‬بخفضها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬وعد‭. ‬

وأكد‭ ‬الدوسري‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬اطلاعي‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تتلقى‭ ‬يومياً‭ ‬شكاوى‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬

وقد‭ ‬صرحت‭ ‬الوزارة‭ ‬مسبقاً‭ ‬بأنها‭ ‬تلقت‭ ‬563‭ ‬شكوى‭ ‬بشأن‭ ‬اختلاف‭ ‬سعر‭ ‬المنتج‭ ‬أو‭ ‬الخدمة‭ ‬بين‭ ‬المحاسب‭ ‬والرف‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬2022‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬الوزارة‭ ‬بيانات‭ ‬دورية‭ ‬بشأن‭ ‬أعداد‭ ‬الشكاوى‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬ضد‭ ‬المتلاعبين‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬المستهلكين‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬يُمثل‭ ‬ردعاً‭ ‬لمن‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭.‬

يحظر‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وتحديداً‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬تدفق‭ ‬المنتجات‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬أو‭ ‬جزئية‭ ‬بإخفائها‭ ‬أو‭ ‬تخزينها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭. ‬كما‭ ‬تحظر‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬ممارسات‭ ‬احتكارية‭ ‬ضارة‭ ‬منها‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬بأسعار‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬الكلفة‭ ‬لخلق‭ ‬وضع‭ ‬احتكاري‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالمستهلكين‭. ‬واتفاق‭ ‬المزودين‭ ‬صراحة‭ ‬أو‭ ‬ضمناً‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬السعر‭ ‬بصورة‭ ‬معلنة‭ ‬أو‭ ‬سرية‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬إضرارا‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬بمصالح‭ ‬المستهلكين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجريم‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬