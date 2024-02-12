نقيب المعلمين يدين العدوان على رفح الفلسطينية ويطالب بمحاسبة الاحتلال

أدان خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العدوان الإسرائيلى الوحشى على

رفح الفلسطينية

وسقوط عدد كبير من الشهداء الفسلطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلى من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان بالصمت الدولى على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة.

وأكد نقيب المعلمين أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، وضد الاستفزاز الإسرائيلى، الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأوضح خلف الزناتى أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم، فى حماية أمننا القومى وصون كل شبر من ترابنا الوطنى.

ودعا نقيب المعلمين إلى تشكيل تجمع دولى لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلى على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأكد "الزناتى" أن المجازر الجماعية التى تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة فى رفح الفلسطينية تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا، وهو ما يؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب خلال ال 24 ساعة الماضية، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأن الوضع الإنسانى فى غزة فى تدهور مستمر لا يمكن السكوت عنه.

وأشار خلف الزناتى إلى أن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، وهو مالم تسمح به مصر.



