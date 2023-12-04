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جيش الاحتلال : 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل

12/4/2023 3:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب.
واعتراف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك في أعقاب إعلانه ما سماه توسيع عمليته البرية ضد حركة المقاومة المقاومة الإسلامية (حماس) في كل أنحاء قطاع غزة"

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