جيش الاحتلال : 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب.
واعتراف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك في أعقاب إعلانه ما سماه توسيع عمليته البرية ضد حركة المقاومة المقاومة الإسلامية (حماس) في كل أنحاء قطاع غزة"
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