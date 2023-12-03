ندوة في عجلون عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ندوة عن " تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدور الأردني في دعم الصمود الفلسطيني على أرضه" بالتعاون مع مديرية الثقافة.
وقال أمين عام حزب الشعلة الدكتور عثمان السواعي، إن اسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير الأشقاء في غزة من منازلهم، مؤكدا ضرورة التعاون والتكاتف العربي لوضع حد للعدوان ووقف الحرب والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين وغزة .
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