-->

Sunday, 03 December 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة في عجلون عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

12/3/2023 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ندوة عن " تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدور الأردني في دعم الصمود الفلسطيني على أرضه" بالتعاون مع مديرية الثقافة.
وقال أمين عام حزب الشعلة الدكتور عثمان السواعي، إن اسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير الأشقاء في غزة من منازلهم، مؤكدا ضرورة التعاون والتكاتف العربي لوضع حد للعدوان ووقف الحرب والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين وغزة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03122023000208011052ID1107527901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث