مسلسل ورق التوت الحلقة 17.. رؤية مصطفى منصور لعلامات انتحار آية سليم

MENAFN - Youm7) شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "ورق التوت" ، قيام منير (مصطفى منصور) وياسمين (آية سليم)، بالذهاب إلى المترو لرؤية سامية (ثراء جبيل) والاطمئنان عليها، بعد تعرض شقيقها لها ومنها من استكمال دراسة التمثيل فى الأكاديمية، وينصحها منير بالصبر لفترة قادمة لتحقيق أحلامها.

يتعرض نبيل (يوسف الأسدى)، للاضطهاد من قبل شقيقه الذى يصر على عودته إلى الصعيد للعمل فى محل والده، وترك التمثيل والقاهرة، وعندها يعلم أن شقيقته مرضت مجددا أثناء محاولتها للخلفة، يغضب ويضطر إلى السفر من أجلها، ولكن يرفض طلب والده وشقيقه بالعمل فى المحل.

ثم يرى منير آثار العلامات الدامية على يد ياسمين، ومحاولتها للانتحار من جديد، ويغضب عليها، لكنها تقنعه أنها علامات قديمة تحاول إخفاءها.

ورق التوت الحلقة 17

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.