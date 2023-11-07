مسلسل ورق التوت الحلقة 17.. رؤية مصطفى منصور لعلامات انتحار آية سليم

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- Youm7) شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "ورق التوت" ، قيام منير (مصطفى منصور) وياسمين (آية سليم)، بالذهاب إلى المترو لرؤية سامية (ثراء جبيل) والاطمئنان عليها، بعد تعرض شقيقها لها ومنها من استكمال دراسة التمثيل فى الأكاديمية، وينصحها منير بالصبر لفترة قادمة لتحقيق أحلامها.
يتعرض نبيل (يوسف الأسدى)، للاضطهاد من قبل شقيقه الذى يصر على عودته إلى الصعيد للعمل فى محل والده، وترك التمثيل والقاهرة، وعندها يعلم أن شقيقته مرضت مجددا أثناء محاولتها للخلفة، يغضب ويضطر إلى السفر من أجلها، ولكن يرفض طلب والده وشقيقه بالعمل فى المحل.
ثم يرى منير آثار العلامات الدامية على يد ياسمين، ومحاولتها للانتحار من جديد، ويغضب عليها، لكنها تقنعه أنها علامات قديمة تحاول إخفاءها.
ورق التوت الحلقة 17
مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،
تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.
مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.
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