How Battery Management Systems Are Revolutionizing Electric Vehicle Safety And Performance | Future Market Insights, Inc.

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) China leads the world in embracing electro-mobility, with cities like Shenzhen fully transitioning their bus fleets to electric vehicles. The government's pro-EV policies, including extending the 5% purchase tax exemption on new-energy (NEVs) until the end of 2023, are driving the adoption of electric transportation. These initiatives significantly boost the for automotive battery management systems, supporting the country's push toward sustainable mobility. NEWARK, Del, Dec. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The automotive battery management system market is projected to experience a remarkable CAGR of 25.6% during the forecast period, with its valuation expected to grow from USD 3.8 billion in 2023 to USD 37.4 billion by 2033. One of the primary factors contributing to this market's robust growth is the surging global demand for electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), driven by heightened environmental awareness. Additionally, the increasing deployment of battery-powered vehicles in public transportation systems is significantly boosting market expansion. Automotive battery management systems are critical for managing lithium-ion batteries in EVs, HEVs, and electric bikes. These batteries offer superior energy density and extended operational life compared to conventional alternatives. The growing installation and modernization of off-grid renewable energy generation facilities are also fueling demand for battery management systems. These systems facilitate power flow measurement, controlled electricity supply, distribution, and provide essential monitoring data for energy usage. The rising use of rechargeable batteries in consumer electronics and advancements in innovative cloud-based battery management systems are further propelling the market's growth. The integration of the Internet of Things (IoT) is set to revolutionize EV charging processes by seamlessly connecting grids, networks, renewable energy sources, batteries, and vehicles to optimize resource utilization and enhance the charging experience. The rapid expansion of the electric vehicle market is expected to create significant opportunities for EV component manufacturers, particularly in the automotive battery management system sector, throughout the forecast period. An automotive battery thermal management system or BTMS is a device that controls the temperature of a vehicle's battery to ensure the best performance, safety, and longevity. Its applications like keeping the battery within a specific temperature range to avoid overheating or freezing, increasing energy efficiency, extended battery life, and assuring the safe operation of electric and hybrid cars in a variety of environments. "The rapid growth of EVs and renewable energy systems is propelling the demand for advanced battery management solutions, making them indispensable for efficient energy utilization." - says Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI). Key Takeaways for the Automotive Battery Management System Market

Exceptional Market Growth:

The market is projected to grow from USD 3.8 billion in 2023 to USD 37.4 billion by 2033, registering a robust CAGR of 25.6% during the forecast period.

Rising EV and HEV Adoption:

The increasing popularity of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), driven by growing environmental awareness, is a major growth driver.

Public Transportation Demand:

Widespread adoption of battery-powered vehicles in public transportation fleets is significantly contributing to market expansion.

Lithium-Ion Battery Integration:

Battery management systems are essential for lithium-ion batteries , which offer higher energy density and longer operational life compared to traditional batteries.

Renewable Energy Growth:

Modernization and installation of off-grid renewable energy generation plants are fueling demand for battery management systems to ensure efficient power flow, supply control, and usage monitoring.

Technological Advancements:

Development of innovative cloud-based battery management solutions and IoT-enabled systems is enhancing performance and driving market growth.

Consumer Electronics Influence:

The rising use of rechargeable batteries in consumer electronics further bolsters the need for advanced battery management systems.

IoT-Driven EV Charging:

IoT integration is transforming the EV charging ecosystem by automating connections between grids, renewable energy sources, vehicles, and batteries, optimizing resource use and enhancing user experiences.

Opportunities for Component Manufacturers:

The growth of the EV market offers substantial opportunities for automotive battery management system component manufacturers.

Sustainability Focus: Increasing emphasis on green energy solutions and efficient energy management aligns with the market's trajectory, promoting further adoption of advanced battery management systems. In-Depth Market Analysis: A Complete Report

What is the Most Preferred Topology in the Battery Management System Market? The battery management system market's centralized topology segment is expected to witness a strong growth of over 24.7%. Due to the scarcity of large wire harnesses, most manufacturers opted for a modular structure, which provides tremendous computational power while remaining safe. Modular topology is appropriate for applications such as energy storage systems, industrial UPS, medical mobility vehicles, electric car parts, and drones. Furthermore, the rising demand for modular topology in these applications is expected to propel the market forward at a rapid pace. Why EV Segment is Showing a High Growth Trajectory? The electric vehicle segment is anticipated to show a substantial growth rate of 26.5% from 2023 to 2033, owing to an increase in the several vehicles that require rechargeable batteries, such as EVs, Hybrid Electric Vehicles (HEVs) , and Plug-in Hybrid Vehicles (PHEVs). In the aforementioned vehicles, BMS plays an important role in supervising and ensuring reliable and safe battery operations. Regional Analysis of Automotive Battery Management System Market What is the Market Outlook for Europe Automotive Battery Management Systems? The United Kingdom is the leading market in Europe, with a revenue share of nearly USD 2.7 billion. Government measures to build charging infrastructure across the region are contributing to the strong growth of this region. Furthermore, the development of EV charging stations in the region is being sparked by several other European nations' targets to lower carbon emissions and expand the use of electric vehicles by the year 2023.

United Kingdom Market Size (USD million/billion) by End of Forecast Period (2033) USD 2.7 billion United Kingdom Market Absolute Dollar Growth (USD million/billion) USD 2.6 billion CAGR % 2017 to 2022 30.2% CAGR % 2023 to 2033 31.8%

How the USA is Performing in the Global Market?

The USA dominates the North American automotive battery management system and shows a significant growth of 22.8%. According to the International Council on Clean Transportation, the USA was ranked third for electric vehicles, with over 320,000 new electric vehicle sales in 2019. According to the International Energy Agency, there were more than three times as many electric cars registered in the USA in 2020, compared to 2016, which was 1.8 million.

The American Recovery and Reinvestment Act of the USA provides funds to private and public entities to develop HEVs, which is expected to boost market growth in the near future.

United States Market Size (USD million/billion) by End of Forecast Period (2033) USD 4.9 billion United States Market Absolute Dollar Growth (USD million/billion) USD 4.2 billion CAGR % 2017 to 2022 24.0% CAGR % 2023 to 2033 22.8%

Why is China being the Most Lucrative Region in the Global Automotive Battery Management System Industry?

China's enthusiasm for electric transportation, also known as electro-mobility, is unrivaled by any other country. Shenzhen has converted all of its city buses from ICE vehicles to electric buses.

It also continues to introduce a large number of e-buses on a regular basis. Government regulations and policies encouraging the use of electric vehicles are also increasing the market share of automotive battery management systems.

According to the China Passenger Car Association (CPCA) and the Ministry of Finance, in September 2022, China planned to extend the exemption of a 5% purchase tax on new-energy vehicles (NEVs) for another year until the end of 2023 to support the sector's development and boost consumption of electric vehicles.

China Market Size (USD million/billion) by End of Forecast Period (2033) USD 10.5 billion China Market Absolute Dollar Growth (USD million/billion) USD 9.3 billion CAGR % 2017 to 2022 22.9% CAGR % 2023 to 2033 24.2%





Growth Drivers for the Automotive Battery Management System Market



Surging Electric Vehicle (EV) and Hybrid Electric Vehicle (HEV) Adoption:

Rising environmental awareness and government incentives to reduce carbon emissions are driving the demand for EVs and HEVs, boosting the need for advanced battery management systems.

Advancements in Lithium-Ion Battery Technology:

The superior energy density, longer life span, and efficiency of lithium-ion batteries compared to traditional batteries are fueling the adoption of battery management systems in EVs, HEVs, and electric bikes.

Expansion of Public Transportation:

The increasing integration of battery-powered vehicles into public transportation fleets is creating significant demand for reliable and efficient battery management solutions.

Growth in Renewable Energy Systems:

The rise in off-grid renewable energy projects and the need for efficient power flow management, controlled power distribution, and usage monitoring are accelerating the adoption of battery management systems.

Technological Innovations:

The development of cloud-based and IoT-enabled battery management systems is transforming the market by improving system performance, monitoring, and energy optimization.

Consumer Electronics Influence:

Increasing use of rechargeable batteries in consumer electronics is driving the demand for sophisticated battery management technologies.

IoT Integration in EV Charging:

IoT-enabled systems are revolutionizing the EV charging process, enabling smarter connections between grids, renewable energy, batteries, and vehicles, thus enhancing efficiency and user experience.

Government Regulations and Policies:

Supportive policies promoting clean energy and electrification in the transportation sector are creating favorable conditions for the market's growth.

Growing Investments in EV Infrastructure:

Expanding EV charging infrastructure globally is boosting the adoption of battery management systems to ensure reliable and efficient energy management.

Rising Demand for Energy Storage Solutions: The need for efficient energy storage systems in both automotive and stationary applications is a key driver, pushing advancements in battery management technologies.

Key Players Operating in Automotive Battery Management System Market Include



Continental Ag

Dana Limited

Gentherm

Hanon Systems

Mahle Gmbh

Nxp Semiconductors

Renesas Electronics Corporation

Robert Bosch Gmbh

Valeo Marelli Holdings Co., Ltd

Key Segments Covered in the Automotive Battery Management System Market Report

By Vehicle Type:



Electric Vehicle

Golf Karts Electric Bikes



By Connection Topology:



Centralized

Distributed Modular



By Sales Channel:



Original Equipment Manufacturer (OEM) Aftermarket

By Region:



North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

Asia Pacific excluding Japan (APEJ)

Japan Middle East & Africa (MEA)



Old Report Source:



German Translation

Authored By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

Have a Look at Related Research Reports of Automotive

The global automotive lead acid battery market is expected to attain a valuation of USD 28.24 billion in 2023. The market is projected to reach USD 47 billion by 2033, expected to register a CAGR of 5.2% from 2023 to 2033.

The global electric vehicle battery market is set to strengthen its market hold at a promising CAGR of 8.5%, while it is forecast to hold a revenue of USD 21,258.4 million by 2033.

The electric vehicle insulation market size is likely to be worth USD 43,795.7 Million by 2033, up from USD 6,145.1 Million in 2023.

The global hybrid e-scooter market size is estimated to reach USD 2,718.9 million in 2024. It is anticipated to rise at a CAGR of 3.9% during the assessment period and is projected to attain a value of USD 3,986.1 million by 2034.

The Electric Scooter Market value is expected to increase significantly, expanding at a CAGR of 9.1% from 2023 to 2033; sales of electric scooters are predicted to increase from USD 10.4 billion in 2023 to USD 24.8 billion by 2033.

The global EV Charging Panelboard Market size reached USD 5.2 billion in 2023. Over the forecast period 2024 to 2034.

The global sale of EV charging stations is estimated to be worth USD 26,874.4 million in 2024 and is anticipated to reach a value of USD 143,000.0 million by 2034

After a detailed analysis on the EV charging cable market, FMI recently published a new report on the electric vehicle sensor market .

The global electric vehicle motor market is set to strengthen its market hold globally at a promising CAGR of 21% from 2024 to 2034.

The global off-road all terrain e-scooter market size is projected to reach USD 1,713.4 million in 2024. It is anticipated to rise at a CAGR of 4.8% during the forecast period and attain a value of USD 2,738.1 million by 2034.

