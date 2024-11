AI Dalam Aksi: EBC Financial Group Menguraikan Perannya Dalam Membentuk Ekonomi Global

(MENAFN- EIN Presswire)

David Barrett, CEO EBC Group (UK) Ltd, berbagi pandangannya tentang dampak AI terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi industri dalam sebuah wawancara dengan TVBS News.

TAIWAN, November 28, 2024 /EINPresswire / -- Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah industri dan mendefinisikan ulang ekonomi global, yang memicu kegembiraan sekaligus kehati-hatian. Bagaimana bisnis dapat memanfaatkan potensinya sembari menghadapi tantangan? Dalam wawancara TVBS News baru-baru ini, David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, membahas pertanyaan-pertanyaan ini, dengan menawarkan wawasan baru tentang pengaruh AI pada pasar tenaga kerja, rintangan monetisasi, dan perannya sebagai pendorong inovasi industri. Perspektif Barrett yang berwawasan ke depan memberikan peta jalan untuk memahami teknologi transformatif ini dan implikasi jangka panjangnya bagi perekonomian di seluruh dunia.

AI: Mendefinisikan Ulang Pekerjaan dan Inovasi di Berbagai Industri

Menepis kekhawatiran umum tentang hilangnya pekerjaan secara meluas, Barrett menekankan bahwa AI saat ini mendorong pertumbuhan di berbagai industri alih-alih menggantikan pekerja.“Sektor teknologi tengah berlomba untuk tetap kompetitif selama ledakan AI ini, berinvestasi besar-besaran pada pusat data, bakat, dan teknologi chip mutakhir,” jelasnya. Investasi ini telah memicu inovasi dan menciptakan peluang baru dalam berbagai industri seperti manufaktur canggih dan infrastruktur data. Barrett juga menunjukkan bahwa AI masih dalam tahap awal adopsi, dan ekonomi global tengah menyaksikan siklus pertumbuhan alih-alih gangguan pasar tenaga kerja yang dikhawatirkan.“Ini adalah sektor muda,” katanya.“Fase saat ini adalah tentang ekspansi dan inovasi, bukan dampak negatif yang sering dispekulasikan.”

Mengatasi Tantangan Awal AI

“Teknologi AI masih dalam tahap awal dan sering kali tidak memiliki nuansa yang dibutuhkan untuk topik yang rumit atau teknis,” jelas Barrett. Ia lebih lanjut menguraikan tentang contoh-contoh ketika produk yang terburu-buru dipasarkan telah mengorbankan kualitas. Barrett mengakui jebakan adopsi AI awal, mengutip contoh kesalahan dalam aplikasi yang rumit, sambil menyampaikan contoh seorang pengacara AS yang kasusnya ditolak dari pengadilan karena referensi yang dihasilkan AI yang salah dan tidak benar. Meskipun AI efektif dalam pengambilan informasi umum, ia berjuang dengan spesifisitas dan akurasi dalam bidang-bidang yang bernuansa, seperti peraturan perundang-undangan. Untuk saat ini, kemampuannya masih terbatas tetapi menjanjikan seiring dengan kematangan teknologi. "AI unggul dalam pengambilan informasi umum tetapi berjuang dengan topik-topik yang bernuansa dan rumit secara teknis. Ini adalah pengingat bahwa teknologi ini masih dalam tahap pertumbuhan." katanya.

Apakah AI adalah Gelembung Dot-Com Berikutnya?

Dengan pengembangan AI yang mengingatkan kita pada ledakan teknologi sebelumnya, Barrett menekankan bahwa meskipun manfaat jangka panjang AI jelas, jalannya bukannya tanpa tantangan.“Adopsi massal sangat penting bagi AI untuk membenarkan tingkat investasinya saat ini,” jelas Barrett.“Tanpa integrasi yang luas, banyak perusahaan-terutama yang memiliki neraca yang lebih kecil-akan kesulitan karena beban biaya awal yang signifikan dan pengembalian yang tertunda.”

Ia menunjukkan bahwa monetisasi masih sulit dipahami bagi banyak orang di sektor ini, yang menggarisbawahi perlunya strategi investasi berkelanjutan dan inovasi kolaboratif. Sementara kehebohan seputar AI mungkin menarik perbandingan dengan gelembung dot-com, Barrett menekankan bahwa potensi jangka panjang sektor ini tidak dapat disangkal, asalkan fokusnya tetap pada skalabilitas dan pertumbuhan yang bertanggung jawab.

Asia-Pasifik: Memanfaatkan AI untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan

Wawasan David Barrett khususnya relevan bagi perekonomian di kawasan Asia-Pasifik, tempat industri seperti semikonduktor dan elektronik memegang peranan penting. Ia menekankan bahwa kemajuan di sektor-sektor ini, yang didorong oleh AI, dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang signifikan. Barrett juga menyoroti potensi kolaborasi di kawasan tersebut untuk mengatasi tantangan keberlanjutan dan memanfaatkan keahlian bersama dalam integrasi AI, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dan kompetitif.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

