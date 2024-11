Global Static VAR Compensator Market Size To Surge At 5.0% CAGR Growth As Demand For Grid Stability And Renewable Integration Increases FMI

(MENAFN- EIN Presswire) Static VAR Compensators (SVCs) are power systems that stabilize voltage, improve power quality, and manage reactive power, essential for grid stability. Their importance is growing with and smart grid advancements, driving increased adoption. NEWARK, Del, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global static VAR Compensator (SVC) is projected to grow from USD 1,020.2 million in 2024 to USD 1,667.0 million by 2034, at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.0% . The SVC industry is witnessing increased adoption across various industrial sectors, driven by the need to control voltage fluctuations, enhance grid stability, and ensure quality power supply, particularly with the integration of renewable energy sources. SVC technology is pivotal in reducing voltage instability and maintaining consistent power flow across transmission lines, making it indispensable for sectors like railways, mining, and renewable energy plants.

Static VAR Compensators are advanced power electronics systems designed to regulate voltage fluctuations, manage power quality, and ensure grid stability by maintaining a constant reactive power supply. These systems help manage the grid's reactive power, which is essential for preventing oscillations, harmonics, flickers, and unbalanced loads that can disrupt power transmission and impact industrial operations. With increasing global emphasis on renewable energy and smart grid technology , SVC adoption is set to rise in the coming years. SVCs have found applications across various sectors, from mining to railways and renewable energy. As the demand for efficient, uninterrupted power grows, many sectors are turning to SVCs to modernize aging infrastructure and support emerging renewable energy facilities, like solar and wind farms, which frequently face power fluctuation issues. For the railway industry, SVCs offer a reliable replacement for existing grids, ensuring stable power supply and contributing to improved operational efficiency. Meanwhile, the renewable energy sector requires advanced solutions like SVCs to address grid instabilities arising from intermittent energy generation. Smart Grid Infrastructure Development Fueling the Demand for Static VAR Compensators The development of smart grid infrastructure is a key factor driving the demand for SVCs. Smart grids require dynamic compensation systems to handle varying loads and maintain stability, which is vital for integrating renewables into existing grids. SVCs help enhance grid resilience by dynamically compensating for reactive power variations, thus supporting voltage regulation and ensuring power supply continuity. This need for smart grid systems that can handle fluctuating energy input from renewable sources has made SVCs essential components in grid modernization efforts. Aging infrastructure in many countries also underscores the need for advanced compensation systems like SVCs. As power grids grow older, they become more susceptible to voltage instability, which can lead to frequent disruptions. Upgrading these systems with SVC technology enables utility companies to maintain consistent power quality, extend grid longevity, and reduce the risk of outages. Rising Copper Mining is Increasing the Demand for Dynamic Compensation Systems The copper mining industry is another significant user of SVC technology. Mining operations require substantial power to function, and fluctuating demand can create instability in power supply. By using SVCs, mining companies can better manage their power requirements and minimize disruptions, which is critical for maintaining continuous operations. The increasing demand for copper, driven by the global shift towards electrification and renewable energy, has led to a corresponding rise in demand for SVCs. As mining operations expand to meet rising copper demand, especially in regions like South America, the need for robust power management solutions is paramount. SVCs provide a practical solution by stabilizing voltage levels and ensuring a consistent power supply, ultimately enhancing the efficiency and reliability of mining processes. Browse Full Report Here! Key Factors of the Static VAR Compensator Market

Grid Stabilization : SVCs play an essential role in maintaining grid stability by dynamically adjusting reactive power flow, essential for regions with high renewable energy penetration.

Power Factor Correction : SVCs are crucial for improving power factor, which helps reduce energy waste and improve the efficiency of power systems.

Voltage Regulation : SVCs regulate voltage levels, preventing the risk of blackouts and ensuring a stable power supply across industries and applications. Adaptability for Renewable Energy : SVCs support renewable energy projects by stabilizing power from intermittent sources like solar and wind, helping them integrate into existing power systems.

Countries SVC Market CAGR (2024 to 2034) Italy 6.9% Mexico 6.2% KSA 6.1% Czech Republic 6.1% Canada 5.9% Hungary 5.8%

"Static VAR Compensators are becoming an indispensable part of the power sector as they offer solutions to manage power quality and grid stability challenges posed by renewable energy sources. SVCs are not only essential for industrial applications but also for smart grid infrastructure development, which is vital for the future of energy management globally," says [Analyst's Name, Title]. "With rapid growth in renewable energy and increasing demand for grid modernization, the SVC market is well-positioned for substantial growth over the next decade," opines Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI)

Key Takeaways



North America : Increased renewable energy projects and smart grid initiatives are driving SVC demand.

Latin America : The rise of copper mining operations and grid modernization efforts fuels demand.

Western Europe : Regulatory support for green energy integration is pushing SVC adoption.

Eastern Europe : Industrial expansion and aging infrastructure are key factors for SVC growth.

East Asia : Rapid industrialization and renewable energy investments support the SVC market.

South Asia Pacific : Renewable energy developments and infrastructure upgrades boost demand. Middle East & Africa : Energy transition and industrial investments are creating SVC growth opportunities.



-p

Upgrading Aging Infrastructure Creating Growth Opportunities

With power grids aging in numerous regions, the need to upgrade infrastructure has never been more crucial. Implementing SVCs helps utility companies to extend the life of existing systems while ensuring stable, reliable power. Countries with aging infrastructure are investing heavily in grid modernization, with SVCs being a core component of these upgrades due to their role in enhancing stability and efficiency.

Static VAR Compensator Market Key Players

Leading players in the SVC market include:



Schneider Electric

General Electric

Siemens AG

Mitsubishi Electric Corporation

ABB

Emerson Electric Co.

Hyosung Corporation

Fuji Electric

NR Electric Co., Ltd.

Nissin Electric Co., Ltd. S&C Electric Company



These companies are focusing on developing innovative solutions to meet the increasing demand for grid stabilization and support renewable energy integration. Collaborations, acquisitions, and investments in R&D are some of the strategies these players employ to stay competitive in the rapidly evolving market.

Regional Analysis



North America : Rapid adoption due to renewable energy initiatives.

Latin America : Demand driven by mining and infrastructure modernization.

Western Europe : Government support for sustainable energy systems.

Eastern Europe : Expanding industrial sectors.

East Asia : Fast-paced industrial growth and energy projects.

South Asia Pacific : Expanding renewable energy initiatives. Middle East & Africa : Growing demand for efficient energy solutions.



Market Segmentation of Static VAR Compensator Products

By Voltage Level:



Low Voltage (400V to 1KV)

Medium Voltage (1KV to 69KV) High Voltage (Above 69 KV)



By Product Type:



Thyristor Controller Reactor

Thyristor-switched Capacitor

Thyristor-controlled Series Capacitor Static Synchronous Compensator

By Application:



Voltage Control

Power Factor Correction

Grid Stabilization

Renewable Energy Integration Transmission Line Compensation



By End-use Industry:



Power Generation

Renewable

Non-renewable

Energy Utilities

Electric Traction

Mining and Metal

Oil and Gas

Textile

Cement Others

By Region:



North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

East Asia

South Asia Pacific Middle East & Africa



Other Publication-

French Language

Le marché mondial des compensateurs statiques à valeur ajoutée (SVC) devrait passer de 1 020,2 millions USD en 2024 à 1 667,0 millions USD d'ici 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % . L'industrie des SVC connaît une adoption croissante dans divers secteurs industriels, motivée par la nécessité de contrôler les fluctuations de tension, d'améliorer la stabilité du réseau et d'assurer une alimentation électrique de qualité, en particulier avec l'intégration de sources d'énergie renouvelables. La technologie SVC est essentielle pour réduire l'instabilité de la tension et maintenir un flux d'énergie constant sur les lignes de transmission, ce qui la rend indispensable pour des secteurs comme les chemins de fer, les mines et les centrales d'énergie renouvelable.

Les compensateurs statiques VAR sont des systèmes électroniques de puissance avancés conçus pour réguler les fluctuations de tension, gérer la qualité de l'énergie et assurer la stabilité du réseau en maintenant une alimentation réactive constante. Ces systèmes aident à gérer la puissance réactive du réseau, ce qui est essentiel pour éviter les oscillations, les harmoniques, les scintillements et les charges déséquilibrées qui peuvent perturber la transmission d'énergie et avoir un impact sur les opérations industrielles. Avec l'accent croissant mis à l'échelle mondiale sur les énergies renouvelables et la technologie des réseaux intelligents , l'adoption des SVC devrait augmenter dans les années à venir.

Les SVC ont trouvé des applications dans divers secteurs, de l'exploitation minière aux chemins de fer en passant par les énergies renouvelables. Alors que la demande d'énergie efficace et ininterrompue augmente, de nombreux secteurs se tournent vers les SVC pour moderniser les infrastructures vieillissantes et soutenir les installations d'énergie renouvelable émergentes, comme les parcs solaires et éoliens, qui sont souvent confrontés à des problèmes de fluctuations de puissance. Pour l'industrie ferroviaire, les SVC offrent un remplacement fiable aux réseaux existants, garantissant un approvisionnement électrique stable et contribuant à une efficacité opérationnelle améliorée. Parallèlement, le secteur des énergies renouvelables a besoin de solutions avancées comme les SVC pour remédier aux instabilités du réseau résultant d'une production d'énergie intermittente.

Parcourir le rapport complet ici



Le développement de l'infrastructure du réseau intelligent alimente la demande de compensateurs statiques VAR

Le développement des infrastructures de réseaux intelligents est un facteur clé de la demande de SVC. Les réseaux intelligents nécessitent des systèmes de compensation dynamique pour gérer les variations de charge et maintenir la stabilité, ce qui est essentiel pour intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux existants. Les SVC contribuent à améliorer la résilience du réseau en compensant de manière dynamique les variations de puissance réactive, soutenant ainsi la régulation de la tension et garantissant la continuité de l'alimentation électrique. Ce besoin de systèmes de réseaux intelligents capables de gérer les fluctuations de l'apport énergétique provenant de sources renouvelables a fait des SVC des composants essentiels des efforts de modernisation du réseau.

Le vieillissement des infrastructures dans de nombreux pays souligne également la nécessité de systèmes de compensation avancés tels que les SVC. À mesure que les réseaux électriques vieillissent, ils deviennent plus sensibles à l'instabilité de la tension, ce qui peut entraîner des perturbations fréquentes. La mise à niveau de ces systèmes avec la technologie SVC permet aux entreprises de services publics de maintenir une qualité d'énergie constante, de prolonger la longévité du réseau et de réduire le risque de pannes.

L'essor de l'exploitation minière du cuivre accroît la demande de systèmes de compensation dynamique

L'industrie minière du cuivre est un autre utilisateur important de la technologie SVC. Les opérations minières nécessitent une puissance importante pour fonctionner, et une demande fluctuante peut créer une instabilité de l'approvisionnement en électricité. En utilisant les SVC, les sociétés minières peuvent mieux gérer leurs besoins en électricité et minimiser les interruptions, ce qui est essentiel pour maintenir la continuité des opérations. La demande croissante de cuivre, alimentée par la transition mondiale vers l'électrification et les énergies renouvelables, a entraîné une augmentation correspondante de la demande de SVC.

Alors que les opérations minières se développent pour répondre à la demande croissante de cuivre, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Sud, le besoin de solutions de gestion de l'énergie robustes est primordial. Les SVC offrent une solution pratique en stabilisant les niveaux de tension et en garantissant une alimentation électrique constante, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité des processus miniers.

Facteurs clés du marché des compensateurs statiques VAR



Stabilisation du réseau : les SVC jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité du réseau en ajustant dynamiquement le flux de puissance réactive, essentiel pour les régions à forte pénétration des énergies renouvelables.

Correction du facteur de puissance : les SVC sont essentiels pour améliorer le facteur de puissance, ce qui contribue à réduire le gaspillage d'énergie et à améliorer l'efficacité des systèmes électriques.

Régulation de tension : les SVC régulent les niveaux de tension, évitant ainsi le risque de pannes de courant et garantissant une alimentation électrique stable dans tous les secteurs et applications. Adaptabilité aux énergies renouvelables : les SVC soutiennent les projets d'énergie renouvelable en stabilisant l'énergie provenant de sources intermittentes comme l'énergie solaire et éolienne, les aidant ainsi à s'intégrer dans les systèmes électriques existants.

« Les compensateurs statiques à valeur ajoutée deviennent un élément indispensable du secteur de l'énergie, car ils offrent des solutions pour gérer les problèmes de qualité de l'énergie et de stabilité du réseau posés par les sources d'énergie renouvelables. Les compensateurs statiques à valeur ajoutée sont non seulement essentiels pour les applications industrielles, mais également pour le développement d'infrastructures de réseau intelligent, ce qui est vital pour l'avenir de la gestion de l'énergie à l'échelle mondiale », déclare [Nom et titre de l'analyste]. « Avec la croissance rapide des énergies renouvelables et la demande croissante de modernisation du réseau, le marché des compensateurs statiques à valeur ajoutée est bien placé pour connaître une croissance substantielle au cours de la prochaine décennie », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Principaux points à retenir



Amérique du Nord : L'augmentation des projets d'énergie renouvelable et des initiatives de réseaux intelligents stimule la demande en SVC.

Amérique latine : l'essor des opérations d'extraction de cuivre et les efforts de modernisation du réseau alimentent la demande.

Europe occidentale : le soutien réglementaire à l'intégration des énergies vertes favorise l'adoption des SVC.

Europe de l'Est : l'expansion industrielle et le vieillissement des infrastructures sont des facteurs clés de la croissance du secteur des petites et moyennes entreprises.

Asie de l'Est : l'industrialisation rapide et les investissements dans les énergies renouvelables soutiennent le marché des SVC.

Asie du Sud-Pacifique : le développement des énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures stimulent la demande. Moyen-Orient et Afrique : la transition énergétique et les investissements industriels créent des opportunités de croissance pour les SVC.



La modernisation des infrastructures vieillissantes crée des opportunités de croissance

Dans de nombreuses régions, les réseaux électriques vieillissent, et il est donc plus que jamais nécessaire de moderniser les infrastructures. La mise en œuvre de SVC permet aux entreprises de services publics de prolonger la durée de vie des systèmes existants tout en garantissant une alimentation électrique stable et fiable. Les pays dotés d'infrastructures vieillissantes investissent massivement dans la modernisation du réseau, les SVC étant un élément essentiel de ces mises à niveau en raison de leur rôle dans l'amélioration de la stabilité et de l'efficacité.

Principaux acteurs du marché des compensateurs statiques VAR

Les principaux acteurs du marché SVC sont :



Schneider Electric

Général Électrique

Siemens AG

Société Mitsubishi Electric

ABB

Société d'Électricité Emerson

Société Hyosung

Fuji Electric

NR Electric Co., Ltd.

Nissin Electric Co., Ltd. Société d'électricité S&C



Ces entreprises se concentrent sur le développement de solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de stabilisation du réseau et soutenir l'intégration des énergies renouvelables. Les collaborations, les acquisitions et les investissements en R&D font partie des stratégies que ces acteurs emploient pour rester compétitifs sur un marché en évolution rapide.

Analyse régionale



Amérique du Nord : Adoption rapide grâce aux initiatives en matière d'énergies renouvelables.

Amérique latine : la demande tirée par l'exploitation minière et la modernisation des infrastructures.

Europe occidentale : soutien gouvernemental aux systèmes énergétiques durables.

Europe de l'Est : des secteurs industriels en expansion.

Asie de l'Est : croissance industrielle rapide et projets énergétiques.

Asie du Sud-Pacifique : développement des initiatives en matière d'énergies renouvelables. Moyen-Orient et Afrique : demande croissante de solutions énergétiques efficaces.



Autre publication -

Segmentation du marché des produits compensateurs statiques VAR

Par niveau de tension :



Basse tension (400V à 1KV)

Moyenne Tension (1KV à 69KV) Haute tension (au-dessus de 69 KV)



Par type de produit :



Réacteur contrôleur à thyristor

Condensateur à commutation de thyristors

Condensateur série contrôlé par thyristor Compensateur synchrone statique

Par application :



Contrôle de la tension

Correction du facteur de puissance

Stabilisation du réseau

Intégration des énergies renouvelables Indemnisation des lignes de transmission



Par industrie d'utilisation finale :



Production d'énergie

Renouvelable

Non renouvelable

Services publics d'énergie

Traction électrique

Mines et métaux

Pétrole et gaz

Textile

Ciment Autres

Par région :



Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Asie de l'Est

Asie du Sud-Pacifique Moyen-Orient et Afrique



Author By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

Explore FMI's Extensive Coverage on Industrial Automation Domain:

The global power quality equipment market sales is expected to grow at a 6% CAGR throughout the assessment period, reaching USD 73.7 billion by 2034.

The global compact power equipment rental market growth is expected to grow at a substantial 6.4% CAGR between 2023 and 2033, reaching around USD 206,557.9 million by the end of 2033.

The mooring compensators market type is predicted to be valued at USD 2439 million by 2032, with a 3.2% CAGR.

The global produced water treatment systems market forecast is expected to reach USD 8.41 billion by 2034, rising at a CAGR of 5.72% between 2024 and 2034.

The global chilled beam system market type is expected to generate USD 607.1 million in 2033, with a CAGR of 5.7% from 2023 to 2033.

The global industrial water cooling system market revenue is anticipated to be worth USD 1,673.1 million in 2022, rising to $2,648 million by 2032 at a CAGR of 4.7%.

The fusing machine market sales are expected to reach USD 886.20 million by 2034. This estimate indicates a moderate CAGR of 5.20% from 2024 to 2034.

The industrial counterweight market revenue is expected to grow at a 5.6% CAGR from 2024 to 2034. The global industrial counterweight market is expected to reach USD 13.5 billion by 2034.

The pump jack market is expected to be worth USD 3.4 billion by 2024. The market is expected to expand at a moderate CAGR of 5.8% over the forecast period. The industry's share is predicted to reach USD 6 billion by 2034.

The metal stampings market size is expected to exceed USD 635.8 billion by 2033. The market is estimated to grow at a CAGR of 4.2% over the forecast period.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA

T: +1-347-918-3531

For Sales Enquiries: ...

Website:

LinkedIn | Twitter | Blogs | YouTube

-p

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.