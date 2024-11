Program 'Garden Of Europe': Mempromosikan Konsumsi Berkelanjutan Apel Dan Kiwi Dari Eropa

(MENAFN- EIN Presswire)

Garden of Europe

JAKARTA, INDONESIA, November 12, 2024 /EINPresswire / -- Program "Garden of Europe" menampilkan kualitas istimewa, rasa, dan manfaat nutrisi dari kiwi dan apel yang ditanam di Eropa, sejalan dengan komitmen Indonesia yang semakin berkembang terhadap gaya hidup sehat dan keberlanjutan.

Mempromosikan Gaya Hidup Sehat di Indonesia

Sesuai dengan tujuan globalnya, program Garden of Europe menyoroti kandungan kaya dan mineral dari kiwi dan apel Eropa. Program ini bertujuan untuk mengedukasi konsumen Indonesia mengenai cara mengonsumsi buah-buahan ini sebagai bagian dari pola makan sehat untuk mendukung gaya hidup yang lebih seimbang dan sehat.

Keberlanjutan dan Pilihan Bertanggung Jawab

Keberlanjutan adalah inti dari program Garden of Europe. Kiwi dan apel Eropa diproduksi dengan menggunakan praktik pertanian ramah lingkungan yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak lingkungan dari produksi pangan. Dengan memilih buah-buahan ini, konsumen Indonesia dapat mendukung upaya keberlanjutan sambil membuat pilihan makanan yang bertanggung jawab.

Buah Eropa dalam Masakan Indonesia

Kiwi dan apel Eropa dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam hidangan Indonesia. Buah-buahan ini membawa sentuhan segar dan bergizi dalam hidangan tradisional Indonesia.

Menggaet Pasar Indonesia

Dengan apresiasi tinggi terhadap buah segar, Indonesia memberikan panggung sempurna untuk program Garden of Europe. Kampanye ini akan melibatkan konsumen melalui pengalaman interaktif di pasar lokal, seperti promosi di toko-toko.

Di negara di mana makanan memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari, program Garden of Europe bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi berkelanjutan sambil mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan melalui buah-buahan Eropa yang lezat dan kaya nutrisi.

Penerima Manfaat Kampanye

Kooperatif Pertanian Neapoli Agrinio“AS NEAPOLIS” dan Asosiasi Distributor Buah dan Sayuran Polandia“FRUIT UNION”.

Pelajari lebih lanjut tentang kualitas dan keamanan produk agro-pangan Uni Eropa dan kampanye“Garden of Europe” di .

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa adalah sebuah persatuan ekonomi dan politik unik yang terdiri dari 27 negara Eropa. Uni Eropa berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, dengan kebijakan pertaniannya bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan pedesaan.

Didanai bersama oleh Uni Eropa. Pandangan dan opini yang disampaikan hanya milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau Badan Eksekutif Penelitian Eropa (REA). Uni Eropa maupun otoritas pemberi dana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut.

UNI EROPA MENDUKUNG KAMPANYE YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK PERTANIAN BERKUALITAS TINGGI

Campaign

"Garden of Europe"

