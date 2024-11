Future Outlook: Leisure Boat Market To Reach USD 90,508.6 Million By 2034, Expanding At 6.1% CAGR | Future Market Insights, Inc.

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The leisure boat is set for significant growth, driven by rising interest in recreational boating and increasing disposable incomes, particularly in developed regions. Yachts are expected to lead demand, appealing to affluent consumers seeking luxury and unique experiences on the water. Key market drivers include advancements in boat technology, a growing focus on eco-friendly models, and the expansion of marine and boating infrastructure. NEWARK, Del, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global leisure boat market is projected to reach USD 50,065.2 million in 2024, with an expected compound annual growth rate (CAGR) of 6.1% from 2024 to 2034. By the end of this forecast period, the market is estimated to achieve a valuation of approximately USD 90,508.6 million. Yachts are anticipated to see significant demand within the recreational boat segment through 2034, driven by the rising appeal of leisure cruising and boating, especially among consumers in high-income countries with substantial disposable income. While yacht sales are expected to grow moderately, companies are likely to find profitability by offering innovative features and amenities. High-net-worth individuals are expected to pursue luxury yachts for celebrating life's memorable events on the water. Understanding the Leisure Boat Market The leisure boat market is poised for robust growth over the next decade, fueled by increasing interest in recreational boating activities such as cruising. Yachts, in particular, are expected to experience high demand, largely due to a rise in disposable income in wealthier regions, where leisure activities on the water are becoming more popular. Although the overall growth in yacht sales may be moderate, companies are likely to enhance their profitability by offering unique and luxurious features tailored to affluent buyers. High-end yachts are anticipated to attract individuals looking to celebrate special occasions, adding to the market's appeal and dynamism. “The leisure boat market is poised for strong growth, driven by increasing consumer interest in recreational boating and rising disposable incomes, particularly in developed regions. With a shift towards luxury and eco-friendly boats, the market is adapting to evolving consumer preferences for both indulgence and sustainability. As boating tourism expands, the market is set to benefit from advancements in technology and infrastructure, although challenges like high costs and seasonal demand remain.” - says Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI). Key Takeaways for the Leisure Boat Market:

Growing Market Potential : The leisure boat market is expected to experience strong growth over the forecast period, driven by rising interest in recreational boating activities like cruising and water-based leisure.

High Demand for Yachts : Among various leisure boats, yachts are likely to see the highest demand, particularly in developed regions with high levels of disposable income.

Luxury and Unique Features Drive Profitability : While the growth rate in yacht sales may be moderate, companies are set to benefit by offering unique amenities and high-end features tailored to affluent buyers.

Affluent Consumer Interest : Wealthier individuals are increasingly attracted to luxury yachts as a way to celebrate special life events, adding a premium appeal to the market.

Innovation and Customization : Companies in the leisure boat market are expected to focus on innovation, customization, and enhancing the onboard experience to stand out and meet customer expectations.

Rising Disposable Income : Increased disposable income in certain regions, particularly developed countries, is expected to play a major role in market expansion as more individuals indulge in leisure boating. Shift Toward Sustainable Options : As environmental awareness grows, demand for eco-friendly and fuel-efficient leisure boats is expected to rise, encouraging companies to innovate in sustainable technologies.

Country-wise Insights

Countries CAGR 2024 to 2034 Canada 5.6% France 6% India 6.4% Japan 5.2% Spain 5.8%

Prominent Drivers of the Leisure Boat Market:



Growing Interest in Recreational Boating : Increasing consumer interest in leisure activities, such as cruising and water sports, is driving demand for various types of leisure boats.

Rising Disposable Income : Higher disposable income, particularly in developed countries, enables more individuals to invest in recreational boating, contributing to market growth.

Luxury Lifestyle Trends : An increase in luxury spending and lifestyle upgrades, especially among high-net-worth individuals, is fueling demand for high-end, customized yachts and boats.

Technological Advancements : Innovations in boat design, engine efficiency, and onboard amenities are attracting consumers seeking modern and feature-rich leisure boats.

Increasing Demand for Eco-Friendly Options : Environmental concerns are leading to a shift toward sustainable and fuel-efficient leisure boats, as consumers and manufacturers prioritize green solutions.

Expansion of Marine Tourism : Growth in marine and coastal tourism is boosting the leisure boat market, as tourists increasingly seek unique on-water experiences.

Rise in Leisure Boating Infrastructure : Improved boating infrastructure, such as marinas and docking facilities, makes it more convenient for boat owners, thereby supporting market expansion. Post-Pandemic Outdoor Recreation Trend : The post-pandemic shift toward outdoor recreational activities has driven more people toward boating as a safe and private way to enjoy time outdoors.









Challenges Faced by the Leisure Boat Market:



High Initial Costs and Maintenance : The substantial upfront cost of purchasing leisure boats, coupled with high maintenance expenses, limits market accessibility for a broader consumer base.

Seasonal Demand : Demand for leisure boating is highly seasonal, with peak periods limited to warmer months in many regions, creating variability in sales and usage.

Environmental Regulations : Stricter environmental regulations on emissions and noise control are impacting boat manufacturers, who must invest in eco-friendly technologies, raising production costs.

Rising Fuel Costs : Increasing fuel prices add to the operational costs of leisure boating, which can deter potential buyers and reduce usage among current owners.

Skilled Labor Shortages : A shortage of skilled labor in boat manufacturing and maintenance can slow production, affect quality, and limit after-sales support, impacting customer satisfaction.

High Insurance Costs : Insuring leisure boats can be costly, which may discourage potential buyers or make ownership more expensive for existing users.

Infrastructure Limitations : In some regions, insufficient boating infrastructure, such as marinas and docking facilities, can hinder the growth of the market.

Economic Uncertainty : Economic downturns and uncertainties can reduce consumer spending on luxury items like leisure boats, affecting sales and market expansion. Weather-Related Risks : Adverse weather conditions, such as hurricanes and storms, can damage boats, increase insurance costs, and deter potential buyers, especially in vulnerable regions.



Leading Leisure Boat Brands



Avon Marine

Azimut Benetti Group

Baja Marine

Bavaria Yachtbau GmbH

Bombardier Recreational Products Inc.

Brunswick Corporation

Chaparral Boats Inc.

Catalina Yachts

Farr Yacht Design, Ltd.

Ferretti S.P.A.

Fountain Powerboats, Inc.

Groupe Beneteau

Sunseeker International Limited

Malibu Boats

Marine Product Corporation

MasterCraft Boat Company

Polaris Inc. Ranger Boats

Exhaustive Market Report: A Complete Study



Key Segments of Market Report

By Boat Type:

New and used leisure boats are the two main boat types. These are further divided into motorized/power boats and non-motorized boats. Motorized/power boats is further divided into personal watercraft, outboard boats, yachts and others. Similarly, non-motorized boats are further divided into kayaks, canoes and others.

By Propulsion System:

Diesel, gas, sail drive, and electric/hybrid are the key propulsion systems.

By Region:

Information about the leading countries of North America, Latin America, Western Europe, South Asia and Pacific, East Asia, and the Middle East and Africa is given.

Authored By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

