الداخلية المصرية تعلق على واقعه تحرش سائق بسائحة صينية

خبرني - أصدرت الداخلية المصرية بيانا حول حادث تحرش سائق بسائحة صينية داخل سيارته، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد تفاصيل الواقعة كاملة.



وقالت الداخلية المصرية: "بالنسبة لتداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب والتي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ، بالفحص تبين عدم تلقي مديرية أمن جنوب سيناء لأي بلاغات في هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجاري، وضبط مرتكب الواقعة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

تفاصيل الواقعة

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو يكشف واقعة تحرش سائق في إحدى شركات التوصيل الذكي بسائحة صينية.

ويظهر في الفيديو قيام السائق بالتحدث مع الفتاة عن طريق أحد برامج الترجمة عبر الجوال الخاص به، حيث طلب من الفتاة أن تذهب معه إلى المنزل، وهو ما رفضته وقالت له: "لا أريد ذلك نهائيا".

وخلال الفيديو حاول السائق التحرش بالفتاة مرة أخرى عن طريق اللمس، إلا أنها هاجمته بالصراخ.

وبعد نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي طالب المغردون أجهزة الأمن سرعة القبض على السائق، وتطبيق القانون عليه، باعتباره يسيء للسياحة المصرية.