الداخلية المصرية تعلق على واقعه تحرش سائق بسائحة صينية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أصدرت الداخلية المصرية بيانا حول حادث تحرش سائق بسائحة صينية داخل سيارته، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد تفاصيل الواقعة كاملة.
وقالت الداخلية المصرية: "بالنسبة لتداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب والتي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ، بالفحص تبين عدم تلقي مديرية أمن جنوب سيناء لأي بلاغات في هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجاري، وضبط مرتكب الواقعة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
تفاصيل الواقعة
وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو يكشف واقعة تحرش سائق في إحدى شركات التوصيل الذكي بسائحة صينية.
ويظهر في الفيديو قيام السائق بالتحدث مع الفتاة عن طريق أحد برامج الترجمة عبر الجوال الخاص به، حيث طلب من الفتاة أن تذهب معه إلى المنزل، وهو ما رفضته وقالت له: "لا أريد ذلك نهائيا".
وخلال الفيديو حاول السائق التحرش بالفتاة مرة أخرى عن طريق اللمس، إلا أنها هاجمته بالصراخ.
وبعد نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي طالب المغردون أجهزة الأمن سرعة القبض على السائق، وتطبيق القانون عليه، باعتباره يسيء للسياحة المصرية.
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