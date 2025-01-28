رسوم ترامب تفتح أبواباً جديدة في آسيا أمام الغاز الأمريكي - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى رسوم ترامب تفتح أبواباً جديدة في آسيا أمام الغاز الأمريكي كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

يمكن لشركات إنتاج الغاز الأمريكية أن ترفع حصتها السوقية في آسيا على حساب المصدرين الأستراليين في المدى الطويل، إذ ستضطر الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، إلى شراء كميات أكبر من الغاز المسال الأميركي لتجنب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها دونالد ترامب، بحسب“بلومبرج إنتليجنس”.

كتب محللون لدى“بلومبرغ إنتليجنس”، من بينهم تشيا تشن وهنيك فونغ، في مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء، أن المشترين الصينيين اتفقوا على شراء إجمالي 14 مليون طن من الغاز المسال بدءاً من 2026، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% عن المستوى القياسي السابق المسجل في 2021، وربما تضيف الصين شحنات أخرى بغرض التفاوض على رسوم جمركية مناسبة مع إدارة ترمب.

موضوعاتالبطالة في إسبانيا تتراجع ​​إلى 10.6% بالربع الأخير من 2024 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تعافي قطاع التكنولوجيا ارتفاع أسعار الذهب مع هدوء موجة البيع ترمب ينعش مشروعات الغاز

رجح المحللون أيضاً أن يؤدي إلغاء ترمب قرار منع تصدير الغاز المسال الأميركي إلى انتعاش مشروعات الغاز الجديدة، وإفساح المجال أمام الارتفاع الكبير للصادرات.

وفي الفترة الحالية، فإن فائض العرض في آسيا، وتباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني، وإعادة تشغيل اليابان للمنشآت النووية، كلها عوامل ستحدد سعراً أقصى لأسعار الغاز المسال في آسيا عند 10 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية.