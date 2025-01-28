أكاديميون: الإعلان عن ((عام المجتمع)) إعلاء لدور الأسرة أولاً

MENAFN - Al-Bayan) أبوظبي - منى خليفة، العين - جميلة إسماعيل، الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد أكاديميون أن الدولة لم تدخر جهداً في تطوير منظومات تعليمية بناءة لعبت دوراً حيوياً بشكل مستدام في توفير ظروف صحية وبنية تحتية إبداعية، تسهم في دعم المجتمع بمواهب بناءة تسهم في رسم سيناريوهات من الابتكار والنماء، ورسم خريطة طريق لمجتمع يتغير على الدوام ويواكب عناصر النمو والتغيير الإيجابي، لكنه في الوقت ذاته محافظ على هويته وثقافته وثوابته الأصيلة.

وقالوا إن الإعلان عن ((عام المجتمع)) هو إعلان في حقيقته يعلي دور الأسرة أولاً.

وأكدت الدكتورة والناقدة مريم الهاشمي أن لحياة الإنسان ماهية اجتماعية، وهي قائمة على أساس النظم التي تقسم الواجبات والحقوق، وكل تغيير يطرأ على إحدى هذه المؤسسات يؤدي إلى التغيير على المؤسسات الأخرى، كالتعليمية والاجتماعية، كما أن الأدوار في المجتمع هي أدوار متكاملة يقوي كل دور أهمية الدور الآخر.

وقالت إن الإعلان عن عام المجتمع هو إعلان في حقيقته يعلي دور الأسرة أولاً؛ لأنه البنية الأساس لكل المجتمعات، ومن ثم يأتي دور المؤسسات المجتمعية الأخرى، التي تنتظر أن يفد إليها هذا الفرد الذي خرج من بيئة حاضنة كانت الداعم له، ودولة الإمارات بحكومتها الواعية تنبهت لهذا الدور منذ بداية تأسيسها، بل وقبل ذلك أن الإنسان هو الداعم الرئيس لديمومة الحضارات الإنسانية، ومن ثم وبديهياً تتأتى باقي عناصر التحضر والتحديث المجتمعي، بما يتوافق مع المثل والقيم الإماراتية الراسخة.

استثمار طويل الأمد

وبدورها قالت الدكتورة نورة أحمد الهوتي، أستاذ مساعد في جامعة كلباء، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار طويل الأمد، ويعد ركيزة أساسية وحجر أساس لم تدخر الدولة جهداً في تثبيت أركانه، حيث أسهمت بمبادراتها الخلاقة في تعزيز مهارات الطلبة عبر برامج الابتكار والقيادة التي تشجع على التفكير الإبداعي وريادة الأعمال.

وخير مثال على ذلك المبادرة التي تُعنى بتطوير القيادات الشابة ودعم المواهب في بيئة تعليمية تحاكي احتياجات المستقبل، وذلك بالتعاون مع مبادرة ((نوابغ العرب)) الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول العربية وجامعة الإمارات، لتمكين جيل جديد من العقول العربية المبدعة ودعمها لتقديم أفكارها عربياً وعالمياً.

مبادرات بناءة

وأوضحت أن في المؤسسات التعليمية يتم التركيز على بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع عملية تسهم في إطلاق المبادرات لدعم إمكانات الطلاب في مختلف المهارات، كما تحرص المؤسسات الأكاديمية على غرس مفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.

تطوير المهارات

وفي سياق متصل، قال الدكتور سيف سعيد سالم النيادي، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: ((تزامناً مع عام المجتمع يجب أن تأخذ المؤسسات الأكاديمية على عاتقها إطلاق برامج استثنائية لدعم واحتضان المواهب، والحرص في الوقت نفسه على تطوير مهارات الطلبة والطالبات في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ومنحهم الفرصة للعمل على مشروعات مبتكرة ونماذج قد يكون لها أثر مهم وإيجابي كبير على المجتمع كله)).

تنمية المواهب

وأوضحت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة، أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض في كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن للمؤسسات الأكاديمية في الدولة جهوداً رائدة في دعم وتنمية المواهب، وليس هذا فحسب، إذ تؤمن تلك المؤسسات تماماً بقدرات كل إماراتي ومقيم، والمواهب التي يمتلكونها.

وأضافت: ((لا بد من حرص المؤسسات الأكاديمية المضاعف على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء المعنيين والاستراتيجيين لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تعزز ازدهار وتنمية المواهب المحلية)). وأكدت أن ((عام المجتمع)) يحتم على جميع من في دولة الإمارات من مواطنين وإخوة مقيمين المشاركة الفاعلة من خلال أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية.

إلى ذلك أكد الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة والإعلام، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 ((عام المجتمع)) يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمجتمع، والسعي لتوفير بيئة داعمة تعزز بناء المهارات الاجتماعية والعمل الجماعي، والمسؤولية المجتمعية التي تسهم في بناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب.

ويرى الدكتور علي أن القيادة الرشيدة حريصة على الاهتمام باستثمار الطاقات البشرية وبناء الطموحات، ودفعها نحو الأمام لتحقيق أهدافها ليبدعوا ويكونوا جزءاً من مسيرة ناجحة ومتميزة في رفعة الوطن.