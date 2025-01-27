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الديوان الملكي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم

1/27/2025 3:16:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الفراية و إلى آل العتيبي وآل تحبسم.
ففي محافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إبراهيم هلا الفراية، عم وزير الداخلية مازن الفراية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفراية، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل العتيبي وآل تحبسم بوفاة جيهان حسن باكير تحبسم، زوجة أحمد جويبر العتيبي، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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