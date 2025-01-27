11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، إنه وصل مستشفيات القطاع 11 شهيدا و11 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47317 شهيدا، و 111494 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
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