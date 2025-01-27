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11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

1/27/2025 3:16:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، إنه وصل مستشفيات القطاع 11 شهيدا و11 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47317 شهيدا، و 111494 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.

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