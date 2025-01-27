استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
التاريخ
1/27/2025 3:16:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهدت طفلة، وأصيب 3 أشخاص، جراء قصف
الاحتلال منطق جسر الوادي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال مستشفى العودة في النصيرات في بيان اليوم الاثنين، إنه وصل المشفى طفلة شهيدة و3 إصابات من منطقة الجسر غرب مخيم النصيرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة.
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