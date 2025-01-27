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استشهاد طفلة وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

1/27/2025 3:16:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة، وأصيب 3 أشخاص، جراء قصف الاحتلال منطق جسر الوادي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.


وقال مستشفى العودة في النصيرات في بيان اليوم الاثنين، إنه وصل المشفى طفلة شهيدة و3 إصابات من منطقة الجسر غرب مخيم النصيرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة.

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