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الأمم المتحدة تدين ضرب المستشفى التعليمي السعودي في دارفور

1/27/2025 3:16:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، الهجوم الذي ضرب المستشفى التعليمي السعودي في الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان الجمعة والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 مريضاً وأقاربهم، وإصابة العشرات.


وأشار غوتيريش حسب بيان صدر باسمه إلى أن هذا الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى الوحيد العامل في أكبر مدينة في دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب التي خلفت الكثير من الانهيار في نظام الرعاية الصحية في السودان.


وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى، فضلاً عن العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، في جميع الأوقات مذكرا كذلك أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا، وأن الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية قد يشكل جريمة حرب.


وجدد الأمين العام مناشدته للأطراف لوقف القتال على الفور واتخاذ خطوات نحو السلام الدائم الذي يطالب به شعب السودان.

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