توافق أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، عبر منصة إكس "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".



وأضافت "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".



وأكد الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، فيما أبدت بعض الدول الأعضاء تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.