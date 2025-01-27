توافق أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، عبر منصة إكس "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".
وأضافت "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، فيما أبدت بعض الدول الأعضاء تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
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