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قلق أممي بشأن وقف المساعدات الخارجية الأميركية

1/27/2025 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء إعلان وقف المساعدات الخارجية الأميركية، مشدداً على أهمية ضمان استمرار تقديم الأنشطة الإنمائية والإنسانية للمجتمعات الأكثر ضعفاً.


وفي بيان للناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، قال إن غوتيريش دعا إلى النظر في استثناءات إضافية تتيح مواصلة تقديم الدعم الحيوي الذي تعتمد عليه حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم.


وأشار غوتيريش إلى أن الولايات المتحدة تُعد واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية والإنسانية، لافتاً إلى تطلعه للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة لتأمين هذا الدعم الذي يُعد ضرورة ملحّة للأشخاص الذين يواجهون تحديات جسيمة في العالم النامي.


وأكد الأمين العام أهمية العمل بشكل بناء لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة.

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