بحضور المحافظ دودين الآف المواطنين يحييون ذكرى الإسراء والمعراج في الحرم الإبراهيمي الشريف

MENAFN - Palestine News )

و بدأت الفعاليات بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتّلها مقرئ الحرم الإبراهيمي. ثم ألقى الشيخ غسان الرجبي كلمة ترحيبية بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الأوقاف، ومطالبًا بتكثيف الزيارات إلى الحرم الإبراهيمي ردًا على مخططات الاحتلال لتهويده، وإحباط محاولاتهم في ضمه إلى التراث اليهودي.

وفي كلمته، قال المحافظ دودين: "أنقل لكم تهاني وتحيات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بذكرى الإسراء والمعراج. المطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني الوحدة والتكاتف حول المشروع الوطني الهادف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. في هذه اللحظة الصعبة، نحن سعداء بهذا الحضور الذي يعلن أن هذا الحرم لنا منذ أن بُني قبل 3000 عام. التحية لكل المناطق المغلقة ومسافر يطا الذين يسطرون مشاهد الصمود والتحدي رغم التنكيل والاعتداءات، والتحية لحركة فتح ووزارة الأوقاف والقطاع الخاص ولكل من له بصمة في حماية هذا الحرم، وضمان بقاء المواطنين في منازلهم".

كما أكد مهند الجعبري في كلمته أن الجهود تُبذل على كافة المستويات لإعادة الحرم والبلدة القديمة إلى الواجهة، من خلال العديد من الخطط والإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة. وأوضح أن تعزيز صمود المواطنين و إعمار المنازل وإسكانها أحدث نقلة نوعية في مواجهة إجراءات الاحتلال التهويدية، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة وتبشر بالخير.

وفي ختام الفعاليات، تجوّل المحافظ دودين والحضور في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، والتقوا عددًا من المواطنين الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا اليوم. وأكدوا أن الحرم إسلامي خالص وسيبقى كذلك، موجّهين الشكر للمحافظ ولكافة الجهات على الجهود المبذولة في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والمناطق المغلقة، بهدف التخفيف من معاناتهم التي يفرضها الاحتلال على مدار الساعة.