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حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

1/27/2025 9:05:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال قيادي في حركة (حماس) الاثنين، إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 محتجزا على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.


وأضاف أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.

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