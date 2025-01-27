حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة
التاريخ
1/27/2025 9:05:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال قيادي في حركة (حماس) الاثنين، إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 محتجزا على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.
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