الدفاع المدني يحذر:الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات يشكل خطراً على الحياة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جددت مديرية الدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية أثناء استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مؤكدةً أن الإهمال أو سوء استخدام هذه الوسائل تسبب في وقوع حوادث خطيرة، على الرغم من التحذيرات المستمرة.



وأشارت المديرية في حديث لضابط إعلام الدفاع المدني إلى أهمية الصيانة الدورية للمدافئ وتفقد منظمات وخراطيم الغاز، مشددةً على خطورة ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي قيد التشغيل، أو وضعها بالقرب من الأثاث والملابس، قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات خطيرة.



كما أكدت على ضرورة الحذر عند استخدام سخانات المياه (الكيزر)، سواء العاملة على الغاز أو الكهرباء، حيث يمكن أن يؤدي تشغيلها لفترات طويلة أو تعطّل منظم الحرارة فيها إلى زيادة الضغط وحدوث انفجار.

وشددت على أهمية تركيبها خارج أماكن الاستحمام، وضمان كفاءة نظام الثيرموستات، واستخدام أسلاك كهربائية تتحمل قدرات التشغيل العالية.



واستعرض مندوب الدفاع المدني أبرز الحوادث الأخيرة، ومنها حريق شب في أحد المطاعم بمنطقة الطرة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة لم يتم تركيبها بشكل صحيح، وإصابة سبعة أفراد من عائلة واحدة بضيق التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في محافظة البلقاء، إضافة إلى حالات مماثلة في وسط عمان.