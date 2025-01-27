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الامانة لـ الوكيل : الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات

1/27/2025 8:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي باسم امانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة إن ما يتم تداوله حول الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات، وعار عن الصحة.
ودعا الرحامنة المواطنين عبر موقع الوكيل الاخباري إلى عدم تداول الشائعات وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.
تصريحات الرحامنة جاءت بعد تداول مواطنين بياناً مزوراً منسوبا إلى أمين عمان يوسف الشواربة، يدعي إصدار عفو عن مخالفات السير المرتكبة حتى تاريخ (25 يناير 2025)، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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