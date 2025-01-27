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الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين

1/27/2025 8:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، دعمها القوي والمبدئي للأردن ومصر في رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في تصريح عقب وصوله روما لافتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الإيطالي، إن الاصطفاف العربي المساند لموقف الأردن ومصر واضح ولا لبس فيه.

وأضاف، أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة الغربية.

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